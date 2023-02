Exceptionnel : bénéficiez de 55% de remise sur le prix de la machine à café L’Or Barista de Philips avec Amazon

Dégustez un café de qualité avec la machine à café L’Or Barista de Philips

Vous rêvez de posséder une machine à café en capsule de qualité, fonctionnelle et très simple d’utilisation ? La machine à café L’Or Barista de Philips est faite pour vous. Elle vous permet de préparer en un instant des cafés dignes d’un barista. Avec ses 19 bars de puissance, une simple pression sur un bouton vous délivre des cafés parfaits, aux arômes intenses et recouverts d’une crema savoureuse et onctueuse. La machine à café L’Or Barista de Philips est pratique. Elle s’adapte à toutes vos envies, que vous aimiez les espressos, les double-espressos, les ristrettos ou encore les lungos. Avec elle, vous pouvez vous préparer un café serré de 25 ml ou un café long de 270 ml, faire couler un café à la fois, ou préparer 2 tasses d’expresso en même temps. Pratique, la machine à café L’Or Barista de Philips fonctionne avec les capsules L’Or Espresso, L’Or Barista ou encore avec les capsules Nespresso. Avec son look élégant, désigné par Kodi Fheiz, elle trouvera très facilement sa place dans votre cuisine.

Le prix de la machine à café L’Or Barista de Philips passe sous la barre de 50 € avec Amazon

C’est le bon moment pour mettre votre cafetière à filtre au placard et pour vous offrir une machine à café en capsule grâce à Amazon. Le géant du e-commerce propose actuellement une remise exceptionnelle sur le prix de la machine à café L’Or Barista de Philips. Vendue habituellement 109,99 €, Amazon la propose à seulement 49,99 €. Cela représente 55% de remise ! C’est un prix canon pour une machine à café de cette qualité. Elle a d’ailleurs été élue produit de l’année 2020 par les consommateurs. Elle a également reçu la note de 4,5 sur 5 étoiles par plus de 7600 utilisateurs Amazon. Que vous soyez amateur de café ou que vous recherchiez la praticité d’une machine à café en dosette, vous allez être conquis par la machine à café L’Or Barista de Philips.