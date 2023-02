Bon plan : ce site propose les AirPods Max d’Apple près de 150 euros moins chers, une occasion à saisir de toute urgence !

Profitez d’un son de haute qualité avec les AirPods Max

Vous n’aimez pas les écouteurs sans fil ? Optez pour un casque audio. Si vous ne deviez choisir qu’un modèle, optez pour les AirPods Max d’Apple. Confortables et esthétiques, ils vous proposent une expérience d’écoute exceptionnelle et une qualité sonore inégalée. Avec les AirPods Max, vous profitez de vos musiques, podcasts et livres audio préférés avec un son dolby surround de haute qualité. Les AirPods Max vous proposent 2 modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit bloque les bruits ambiants pour vous immerger à 100% dans votre musique. Vous avez besoin d’entendre ce qu’il se passe autour de vous ? Optez alors pour le mode transparence. Grâce à la Digital Crown, vous pourrez passer très facilement d’un mode à l’autre. La Digital Crown vous permet également d’augmenter ou de baisser le volume sonore, de changer de musique ou encore de passer vos appels. Les AirPods Max sont conçus avec des coussinets à mémoire de forme très confortables. Ils s’adaptent parfaitement à votre oreille. Leur bandeau en acier inoxydable recouvert de mesh est très léger et respirant. Grâce à la technologie Bluetooth, les AirPods Max sont compatibles avec l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et les MacBook, mais aussi avec les smartphones et tablettes d’autres marques.

Offrez-vous des AirPods Max à moins de 500 euros

Vous êtes séduit par les AirPods Max mais leur prix reste un frein pour passer le cap de l’achat ? Pour les obtenir à un prix intéressant, orientez-vous vers le reconditionné. C’est un excellent moyen de vous offrir des produits high-techs au meilleur prix. Le spécialiste des produits reconditionnés Back Market propose en ce moment les AirPods Max bleu acier en parfait état à 483 euros. Cela représente une très belle économie, sachant que les AirPods Max neufs sont vendus 629 euros. Pour Back Market, le grade parfait signifie que leur état technique est irréprochable. Esthétiquement, ils peuvent présenter de légères traces d’usure, presque invisibles à l’œil nu. Économisez 146 euros pour des AiPods Max comme neuf, c’est tentant non ? Foncez vite tant qu’ils sont disponibles. Avec Back Market, vous ne prenez aucun risque. Vous avez 30 jours pour tester le produit, satisfait ou remboursé. Vous disposez également d’une garantie de 12 mois.