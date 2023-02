Garmin : adoptez un style de vie actif et offrez-vous la montre connectée Venu GPS Multisport à moins de 150 euros sur Amazon

Garmin Venu GPS Multisport : une montre connectée précise et polyvalente

La montre connectée Garmin Venu GPS Multisport a vraiment tout pour plaire. Esthétique, pratique et fonctionnelle, elle a de nombreux atouts. Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,2 pouces. Il vous offre une bonne lisibilité, de jour comme de nuit, même en plein soleil. Le verre Corning Gorilla Glass 3 de l’écran et le boîtier de la montre en acier inoxydable rendent la montre connectée Garmin Venu GPS Multisport très solide. Vous pourrez la transporter partout sans crainte. Elle ne vous quittera jamais, même lors de vos séances de natation puisqu’elle est résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM. Pratique, la montre connectée Garmin Venu GPS Multisport vous permet de recevoir vos mails, messages et notifications si vous la couplez avec votre smartphone. Elle vous permet également de profiter de vos meilleures playlists à tout moment à partir de votre compte Deezer, Spotify ou Amazon Music. Enfin, la montre connectée Garmin Venu GPS Multisport vous permet également de payer avec Garmin Pay. La montre connectée Garmin Venu GPS Multisport est très complète. Elle assure un suivi de votre santé très précis. Son moniteur d’énergie Body Battery mesure le niveau d’énergie de votre corps et votre fréquence cardiaque, tandis que l’oxymètre de pouls mesure votre saturation en oxygène dans le sang. Avec la montre connectée Garmin Venu GPS Multisport, vous pouvez même suivre l’évolution de votre stress, de votre respiration, de votre sommeil, de votre hydratation et de votre cycle. La montre connectée Garmin Venu GPS Multisport est idéale pour pratiquer votre sport préféré. Elle vous propose de nombreux exercices animés gratuits de type cardio, musculation, yoga ou encore pilates. Avec Garmin coach, vous pouvez même créer des entraînements de course à pied pour préparer un 5km, un 10km ou un semi-marathon. Complète, la montre connectée Garmin Venu GPS Multisport vous permet d’assurer le suivi de plus de 20 sports !

Le prix de la montre connectée Garmin Venu GPS Multisport passe sous la barre de 150 € avec Amazon

La montre connectée Garmin Venu GPS Multisport est vraiment parfaite pour suivre votre activité quotidienne et vous aider à adopter un style de vie actif. Pour compléter ses nombreux atouts, elle est très élégante et entièrement personnalisable. Vous avez la possibilité de télécharger des cadrans personnalisés sur la boutique Connect IQ. Enfin, elle dispose d’une autonomie de 5 jours. Vendue habituellement 199 €, Amazon la propose actuellement à 149 €. C’est le moment de profiter de cette excellente affaire !