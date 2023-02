PS5 : sur quels sites se rendre pour mettre la main sur la console et jouer à Hogwarts Legacy en Belgique ?

Où trouver la PS5 en Belgique pour plonger dans l'univers magique de Harry Potter ?

Avec la sortie du légendaire jeu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu vidéo très attendu basé sur l'univers de Harry Potter, de nombreux fans se demandent où ils peuvent trouver la PS5 en Belgique pour pouvoir y jouer. Voici quelques conseils pour être sûr de mettre la main sur votre PlayStation 5 en ce mois de février 2023 :

– Les grands magasins de vente au détail en Belgique, tels que MediaMarkt, Fnac et Coolblue, sont les endroits les plus évidents où chercher une PS5. Ces magasins proposent généralement une large gamme de consoles de jeu, de jeux vidéo, d'accessoires et de packs PS5. Cependant, étant donné la forte demande pour la PS5, il est possible que ces magasins soient en rupture de stock. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement les sites web ou de contacter directement ces magasins pour savoir s'ils ont de nouvelles PS5 en stock.