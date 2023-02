PS5 : au mois de mars, pourra-t-on enfin trouver facilement la console de Sony ?

Quelles nouveautés pour la PS5 en 2023 ?

Pour le moment, on a un peu l’impression que l’annonce de Jim Ryan était peu fondée. L’avenir nous le dira. Il faudra encore attendre quelques mois pour en avoir le cœur net. N’oublions pas qu’en 2022 Sony avait annoncé la production exceptionnelle de 30,5 millions de consoles. Ces dernières doivent être commercialisées à partir d’avril 2023. Avril marquera peut-être un tournant pour les gamers et les stocks de PS5. En attendant, ne désespérez-pas, cela vaut toujours la peine d’essayer d’obtenir la PS5. Il n’y a pas encore d’équivalent sur le marché. Il est vrai que c’est la console la plus immersive du marché avec ses images en définition 4K. Elle est aussi très performante avec son GPU AMD RDNA 2 d’une puissance de 10,28 TFLOPS et son CPU AMD Ryzen gravé en 7 nm. En 2023, vous pouvez encore upgrader votre expérience immersive avec les manettes pro DualSense Edge et le casque de réalité virtuelle PS VR2 disponible depuis quelques jours. En un mot, la PS5 est loin d’avoir dit son dernier mot et a encore de très beaux jours devant elle.

La PS5 sera-t-elle vraiment disponible en 2023 ?

La fin des ruptures de stocks de PS5 : c’est une information que les amateurs de jeux vidéo attendait avec impatience. C’est Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, qui l’a annoncé en janvier dernier lors du CSE, le très célèbre salon du high-tech de Las Vegas. L’année 2023 est déjà bien entamée, c’est l’occasion de faire le point. Dans quel état sont les stocks de PS5 chez les revendeurs belges ? La réponse n’est pas très franche ! On peut constater une légère amélioration par rapport à la situation très tendue de 2022. Néanmoins, il faut encore être stratège pour pouvoir obtenir la PS5. Un conseil, continuez à consulter très régulièrement les e-shops des revendeurs belges. Dès que cela est possible, abonnez-vous également à leur alerte stock. C’est toujours le meilleur moyen pour être certain d’obtenir la PS5.