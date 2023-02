Dernier jour pour profiter de 100 euros de remise sur la machine à expresso Full Automatique de Philips avec Krëfel !

Préparez des cafés dignes d’un barista avec la machine à expresso full automatique Series 3200 EP3241/50 de Philips

Les amateurs de café en grains fraîchement moulus vont être conquis par la machine à expresso full automatique de Philips. Avec elle, vous déserterez les coffee shop pour vous préparer de nombreuses recettes de cafés délicieux en direct de chez vous. La machine à expresso full automatique de Philips vous prépare 5 types de café, pour une ou deux tasses : espresso, cappuccino, café classique, latte macchiato ou encore americano. Grâce à son système My Coffee Choice, vous préparez des cafés qui vous ressemblent. Vous avez la possibilité de régler l’intensité du café avec ses 12 niveaux de broyage des grains de café, mais aussi le volume et la température de l’eau. Grâce à son écran tactile intuitif, vous préparer un café en sélectionnant votre mode préféré n’aura jamais été aussi facile ! Avec la machine à expresso full automatique de Philips, vous préparez systématiquement des cafés savoureux aux arômes intenses. Vous aimez les lattes ? Avec la machine à expresso full automatique de Philips, c’est très facile d’en préparer. La Latte Go est la carafe à lait la plus rapide à installer et à nettoyer. En 15 secondes, elle vous délivre une mousse de lait onctueuse qui vous ravira. La machine à expresso full automatique de Philips dispose des dernières innovations de Philips. Son broyeur en céramique est très résistant. Avec lui, vous pourrez préparer 20 000 tasses de café ! Philips a également mis en place le système Aroma Seal. Il permet de garder vos grains de café frais plus longtemps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

Économisez 100 € sur le prix de la machine à expresso full automatique de Philips

Pratique, intuitive et polyvalente, la machine à expresso full automatique de Philips est la machine à café qu’il vous faut. Avec elle, vous oublierez définitivement votre cafetière à filtre ou votre machine à café à dosette. En plus, elle est très facile à entretenir. Grâce à son filtre AquaClean, vous pouvez faire couler jusqu’à 5000 tasses de café sans avoir besoin de la détartrer. Son nettoyage est très simple grâce à son groupe café entièrement amovible. Certains éléments passent même au lave-vaisselle. Si vous hésitez encore, son prix va vous faire craquer. Krëfel propose actuellement la machine à expresso full automatique de Philips à 499 € au lieu de 599,99 €. Cela vous permet d’économiser 100 €. Dépêchez-vous d’en profiter, cette offre exceptionnelle s’arrête demain.