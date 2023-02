Bon plan : le smartphone OnePlus 10 Pro est en ce moment 220 euros moins cher sur Amazon !

OnePlus 10 Pro : un smartphone à découvrir de toute urgence

Vous ne connaissez pas le fabricant chinois OnePlus ? Moins bien implanté que ses concurrents Huawei, Xiaomi, Samsung ou Apple, les smartphones OnePlus ont pourtant tout pour plaire. Le OnePlus 10 Pro est l’avant-dernière génération de smartphone OnePlus. Il est très puissant grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 1, 4 fois plus rapide que son prédécesseur. Le OnePlus 10 Pro est doté d’un écran QHD+ 120 Hz Fluid Amoled de 6,7 pouces avec LTPO 2.0. Il vous offre une utilisation fluide, avec des images ultra stables et une luminosité parfaite par tous les temps. Avec le OnePlus 10 Pro, regarder une série en streaming, jouer à un jeu vidéo ou encore scroller sur les réseaux sociaux sera toujours un plaisir. L’atout du OnePlus 10 Pro ? C’est son appareil photo. Co-développé par OnePlus et Hasselblad, son triple-capteur est composé d’un objectif principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels. Avec lui, vos photos seront époustouflantes, leurs couleurs seront riches et dynamiques. La vidéo n’est pas en reste. Le OnePlus 10 Pro est équipé d’un puissant capteur Sony IMX789. Il enregistre vos vidéos en 4K jusqu’à 120 images par seconde et en 8K jusqu’à 24 images par seconde. De quoi révéler vos talents de réalisateurs ! Du côté de l’autonomie, le OnePlus 10 Pro ne vous décevra pas. Doté d’une batterie de 5000 mAh, le OnePlus 10 Pro vous offre une journée complète d’autonomie. Il se charge en 15 minutes avec la charge rapide Supervoow 80W et en 32 minutes avec la charge rapide sans fil Airvoow 50W. Époustouflant !

One10 Plus Pro : un smartphone performant à petit prix

Les qualités du OnePlus 10 Pro ne s’arrêtent pas là. Vous pourrez y stocker toutes vos photos, vidéos et applications préférées sans aucun problème avec sa capacité de stockage de 128 Go. En activant le mode Alexa, il vous permet également de passer des appels et d’ouvrir vos applications au simple son de votre voix. C’est le bon moment pour découvrir et vous offrir le smartphone OnePlus 10 Pro. Amazon le propose actuellement à 699 € au lieu de 919 €. Cela vous permet d’économiser 220 €. N’hésitez plus, le OnePlus 10 Pro a reçu la note de 4,3 sur 5 par plus de 150 utilisateurs. C’est un gage de qualité.