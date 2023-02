Vente Flash : ne passez pas à côté de ce pack PS5 composé d’une manette DualSense et de FIFA23 au meilleur prix avec Amazon

Vous avez la chance de posséder la célèbre console de Sony ? Elle vous offre une expérience immersive incroyable et incomparable ? Améliorez encore votre expérience de jeu grâce à la manette DualSense . Elle vous offre une expérience de gaming plus intense grâce au retour haptique et à ses gâchettes adaptatives dynamiques. Le retour haptique, c’est un retour tactile lors de vos actions. Grâce au retour haptique, la manette DualSense vous envoie des vibrations pendant le jeu. Elles simulent certaines actions comme le recul d’une arme pour une immersion à 100%. Grâce aux gâchettes adaptatives, vous ressentez les différents niveaux de force et de tension lorsque vous utilisez un équipement dans un jeu vidéo. Vous vivez alors toutes les sensations, comme celle de bander un arc ou d’écraser les freins d’une voiture. Petit plus, la manette DualSense est équipée d’un microphone intégré et d’une sortie casque. Il vous permet de chatter avec vos amis pendant les jeux. C’est un vrai plus pour vivre une expérience de jeu exceptionnelle et immersive.

FIFA23 : un jeu emblématique

Vous ne possédez pas encore FIFA23 ? Saisissez l’occasion. Le jeu FIFA23 est un incontournable pour PS5. Avec lui, revivez les meilleurs matchs et créez votre équipe de rêve. Vous avez le choix entre 19000 athlètes, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et plus de 30 ligues. FIFA23 vous donne accès aux plus grandes stars du football ainsi qu’aux plus grands tournois de foot comme les coupes du monde masculines et féminines de la FIFA, la Barclay’s FA Women Super League ou encore la D1 Arkema de France. Grâce à un code de téléchargement fourni dans le pack, vous avez accès à un pack « Choix joueur Or échangeable » et à 3 icônes non échangeables pour cinq matchs Fifa Ultimate Team. Vous êtes prêts à jouer ? Amazon propose en ce moment le pack incluant une manette DualSense et le jeu FIFA23 pour seulement 99,99 au lieu de 110 €, soit une remise de 9%. Profitez-en vite, c’est une vente flash. Il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde. En plus, avec Amazon la livraison est gratuite.