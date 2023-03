Profitez vite de ce bon plan pour obtenir une avalanche de baskets Nike à prix mini !

Offrez-vous des baskets Nike à petit prix

Nike, c’est la marque tendance, autant pour faire du sport que pour adopter un style vestimentaire streetwear. Plébiscitée pour ses vêtements et ses accessoires de sport de très belle qualité, la marque au swoosh est surtout très connue pour ses baskets. C’est à travers des modèles de baskets phares comme la Nike Air Force, la Nike Air Max, la Nike Cortez ou encore la Nike Blazer que Nike est devenue une marque populaire. Toute l’année, Nike propose dans l’onglet Promotions de son site et de son application, des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux articles pour hommes, femmes et enfants. C’est l’occasion d’y dénicher les meilleures baskets à prix réduit. En ce moment, vous pouvez y trouver les baskets Nike Air Force 1 Low Retro à 119,97 € au lieu de 149,99 €, soit 20% de remise, ou encore les baskets Nike Air Max Down à 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Les enfants ont aussi le droit d’être stylé ! Sur le site de Nike, vous trouverez les baskets Nike Court Borough pour enfants à 33,37 € au lieu de 39,99 €, soit 15% de remise. Allez-vite faire un tour sur le site de Nike pour y dénicher d’autres modèles emblématiques comme les Nike Court Vision ou encore les Nike Jordan Air 200 E. Il y en a pour tous les goûts. C’est vraiment le bon plan pour dénicher des baskets tendances à moindre prix.

Devenez membre Nike et obtenez encore plus de réductions

Le site et l’application Nike proposent toute l’année des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur une large sélection d’articles. En ce moment, plus de 2000 produits sont concernés par ces remises. Et ce n’est pas tout. Très régulièrement, Nike propose à ses membres des réductions spéciales pour bénéficier des toutes dernières nouveautés à prix réduits. Être membre Nike, c’est aussi appartenir à une communauté de sportif. Vous avez alors accès gratuitement à de nombreux entrainements sur les applications Nike Run Club ou encore Nike Training. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Les membres bénéficient de la livraison et des retours gratuits sous 30 jours.