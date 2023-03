Promo : profitez vite de 240€ de réduction sur le MacBook Air d’Apple avant que les stocks ne s’écroulent !

Découvrez toute la technologie du MacBook Air 13" à prix réduit chez Krëfel !

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable ultra-léger, performant et facile à transporter, ne cherchez plus : l’Apple MacBook Air (2020) 13” avec puce M1 et 256 Go de stockage est exactement ce qu'il vous faut. La première chose que vous remarquerez en utilisant ce MacBook Air est sa vitesse : la puce M1 est puissante et offre des performances supérieures à celles des modèles précédents. Vous pourrez naviguer sur internet, travailler sur des documents, éditer des photos ou même jouer à des jeux vidéo sans aucun ralentissement. En plus de sa puissance, le MacBook Air est doté d'un écran Retina de 13 pouces qui offre une résolution exceptionnelle, des couleurs éclatantes et un contraste élevé. Vous pourrez travailler confortablement pendant des heures sans vous fatiguer les yeux, grâce à la technologie True Tone qui adapte automatiquement la couleur et la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant. Ce MacBook embarque aussi un clavier qui vous offrira un confort de frappe et vous permettra de travailler confortablement. Enfin, le MacBook Air est très léger et facile à transporter, ce qui en fait le compagnon idéal pour les travailleurs nomades. Avec sa batterie longue durée, vous pourrez travailler toute la journée sans avoir besoin du recharger.

Profitez de -20% sur le MacBook Air 13" en ce moment chez Krëfel !

Vous l’aurez compris, l’Apple MacBook Air (2020) 13" avec puce M1 et 256 Go de stockage est un ordinateur portable ultra-puissant, rapide, facile à transporter et doté d'un écran exceptionnel. Et avec la remise de 20 % proposée par Krëfel, c'est le moment idéal pour l'acheter sans se ruiner. Faite le plein d’économies en profitant du bon plan actuel Krëfel. En ce moment, le MacBook Air bénéficie d’une remise exceptionnelle de 20%, ce qui ramène le prix de l'ordinateur à seulement 979€ au lieu de 1219€. Alors n’attendez plus et rendez-vous dès à présent sur le site Krëfel pour commander votre super MacBook à prix cassé !