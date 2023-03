Faites vous plaisir sans culpabiliser en économisant la TVA sur vos achats avec MediaMarkt !

Profitez de l'opération "La TVA? Pas pour moi" de MediaMarkt du 1er au 5 mars 2023 !

Que vous ayez besoin d'un nouvel ordinateur pour travailler, d'un téléviseur pour regarder vos films préférés ou d'un lave-linge pour prendre soin de votre linge, "La TVA? Pas pour moi!" est l'occasion de réaliser de belles économies. Du 1er au 5 mars 2023, MediaMarkt propose une opération commerciale exceptionnelle : "La TVA ? Pas pour moi". Cette offre vous permet de bénéficier de réductions importantes sur une large gamme de produits. À partir de mercredi 8h00, MediaMarkt offre à ses clients le montant de la TVA sur presque tous les produits : smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge… tout y est ! Vous l’aurez compris, c'est l'occasion idéale pour renouveler vos équipements électroménagers ou high-techs à moindre coût !

Avec son action “La TVA? Pas pour moi!”, MediaMarkt vous permet de bénéficier de remises non négligeables sur une large sélection de produits électroménager, multimédia et high-tech. Comment ça fonctionne ? C’est très simple. Vous ne payez pas de TVA sur vos achats. Par exemple, si vous souhaitez commander un téléviseur au prix de 1210€ TVA incluse, elle vous reviendra à seulement 1000€ hors TVA et vous bénéficierez donc de 210€ de réduction.