Faites un maximum d’économies chaque semaine avec les Collect&Go Deals de Colruyt !

Acheter plus en payant moins ? C’est possible avec les Collect&Go Deals

Saviez-vous qu’il existe un très bon plan pour acheter vos produits préférés tout en économisant ? Il s’agit des Collect&Go Deals de Colruyt. Chaque semaine, Colruyt propose sur son site de course en ligne des offres exceptionnelles pouvant aller jusqu’à -80% de remise. Le secret ? Acheter en pack. Plus vous achetez de volume, plus le prix baisse. C’est un très bon plan vous constituer des stocks de produits non périssables et très utiles au quotidien : lessive, tablettes pour lave-vaisselle, gel douche, dentifrice, brosses à dent, protections hygiéniques, couches, déodorant…Faire ses courses en ligne est une bonne opportunité pour contrôler votre budget. En établissant votre liste de course, vous évitez les tentations en magasin et n’achetez que ce dont vous avez besoin. Il est également plus facile de comparer les prix des articles pour acheter le meilleur rapport qualité-prix. En plus, avec Colruyt, c’est super facile. Une fois vos courses faites et les meilleurs Deals décrochés, vous allez tranquillement récupérer vos courses dans l’un des points de retrait à proximité de chez vous. Votre panier vous coûte plus de 60 € ? Vous pouvez alors vous faire livrer à domicile gratuitement. En résumé, il n’y a que des avantages à faire vos courses en ligne avec Colruyt.

Quels sont les meilleurs Collect&Go Deals de la semaine ?

Chaque mercredi, Colruyt propose de nouveaux Deals. Pour être certain de n’en rater aucun, abonnez -vous à la newsletter. Vous avez repéré un Deals qui vous intéresse ? Un conseil, n’attendez pas pour en profiter. Les promotions sont tellement alléchantes que les produits s’écoulent très vite. Cette semaine, parmi les meilleurs Deals, vous trouverez :