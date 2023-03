HP : cette offre sur l’imprimante tout-en-un DeskJet 3760 vendue à moins de 60 euros fait un carton sur Krëfel, faites vite avant la l’écoulement des stocks !

Imprimante tout-en-un Deskjet 3760 : pratique, compacte et performante

L’imprimante tout-en-un Deskjet 3760 est l’imprimante à jet d’encre qu’il vous faut. Elle est parfaite pour imprimer, numériser ou encore copier vos photos et vos documents. Avec son format compact, elle se fera discrète dans un bureau, une chambre et même dans votre salon. Elle ne mesure que 40,3cm de large, pour 17,7cm de profondeur et 14,1cm de hauteur. Petite mais performante, l’imprimante tout-en-un Deskjet 3760 imprime vos pages monochromes en seulement 15 secondes, et vos pages en couleur en seulement 18 secondes. Avec HP Scroll Scan, elle scanne vos documents en 600 dpi. Parfait pour être envoyés ou archivés. Très facile d’utilisation, vous pouvez la connecter à votre ordinateur, tablette et smartphone avec le WIFI. Elle dispose également d’un port USB. Toute votre famille pourra alors imprimer, copier ou scanner ses documents A4 en toute simplicité. Vous l’aurez compris, l’imprimante tout-en-un Deskjet 3760 est petite mais vous offre des performances exceptionnelles.

Imprimante tout-en-un Deskjet 3760 : une imprimante économique

Avec l’imprimante tout-en-un Deskjet 3760, vous ne serez jamais en rupture de cartouches d’encre et en plus vous ferez des économies. Elle propose le service HP Instant Ink. C’est un forfait d’impression mensuel. Vous choisissez votre forfait en fonction de votre utilisation. Ensuite, l’imprimante tout-en-un Deskjet 3760 s’occupe de tout en commandant elle-même vos cartouches d’encre. Avec HP Instant Ink, vos impressions couleurs, noirs & blancs, et photos sont au même prix. Très pratique, ce service vous permet d’économiser jusqu’à 70% d’encre. En plus, il est sans engagement. Vous pouvez modifier ou résilier votre forfait à tout moment. Bonus, en ce moment, pour tout achat de l’imprimante tout-en-un Deskjet 3760, vous bénéficiez d’une période d’essai de 2 mois sur le service HP Instant Ink. Vous en voulez encore plus ? Krëfel propose en ce moment l’imprimante tout-en-un Deskjet 3760 incluant 2 cartouches (noir et multi couleur) à seulement 59,95 € au lieu de 74,95 €, soit 20% de remise. Dépêchez-vous de vous offrir l’imprimante tout-en-un la plus petite au monde. Les stocks sont très limités et cette promotion exceptionnelle est valable jusqu’au 5 mars.