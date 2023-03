Dyson : l’aspirateur balai V8 Absolute est disponible à moins de 330 euros avec l’opération « la TVA pas pour moi » de MediaMarkt !

Passez moins de temps à faire le ménage avec le Dyson V8 Absolute

Si vous ne deviez choisir qu’une marque d’aspirateur balai, ce serait Dyson, la référence sur le marché. Avec ses aspirateurs balai sans fil et sans sac de poussière, Dyson vous simplifie le ménage et la vie. L’aspirateur balai Dyson V8 Absolute n’échappe pas à la règle. Il est très performant grâce à sa puissance de 425W. Aucune poussière ne lui résiste, qu’elle soit cachée sur le sol, les murs, les rideaux ou encore au plafond. Avec son poids léger de 2,5 kilos et son bras télescopique, les moindres recoins de votre maison seront accessibles en toute facilité. Grâce à ses 3 brosses, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est ultra efficace sur les tapis et les sols durs de type carrelage, parquet ou béton ciré. Avec lui, vous pourrez définitivement dire adieu à la poussière et aux poils d’animaux. L’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est doté d’un grand bac à poussière de 540 ml. Pour le vider, rien de plus facile, il vous suffit d’une seule main pour l’ouvrir. Résultat ? Vous ne touchez jamais à la saleté. Vous le trouverez tellement pratique, que vous utiliserez l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute au quotidien dans toutes les pièces de votre maison, mais aussi dans la voiture ou pour nettoyer vos canapés, fauteuils et sièges auto.

Économisez 69 € sur le prix de l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute

L’aspirateur balai Dyson V8 Absolute ne vous quittera plus. Grâce à sa batterie Lithium-ion, il vous offre 40 minutes de fonctionnement. C’est largement le temps qu’il vous faut pour chasser la poussière dans toute votre maison. Pratique, il se recharge entièrement en seulement 5h. C’est vraiment l’accessoire ultime pour vous faciliter la vie. Vous voulez investir mais vous hésitez encore à cause de son prix ? Profitez de l’opération spéciale « la TVA pas pour moi » de MediaMarkt pour vous l’offrir. Grâce à elle, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est affiché à 329,73 € au lieu de 399 €. Cela vous permet d’économiser 69 €. Un conseil, ne passez pas à côté de cette opportunité.