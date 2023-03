Profitez de toutes les performances de la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE et économisez 100 € avec MediaMarkt

Samsung Galaxy Tab S7 FE : un incontournable de vos journées !

En un mot, vous pouvez tout faire avec la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE ! Avec son S Pen inclus, vous pouvez dire adieu au papier et au crayon, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE les remplace en toute simplicité. Finis les papiers qui trainent, vos notes, vos cours, vos dessins ou encore votre journal intime seront gardés en lieu sûr grâce à ses 64 Go de mémoire interne. Ces derniers peuvent être étendus jusqu’à 1 To avec une carte micro SD. La tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE est dotée d’un écran TFT de 12,4 pouces. Ses milliers de pixels vous offrent des images en qualité 4K. Avec elle, vous regarderez vos vidéos et films préférés en Full-HD en profitant d’images exceptionnelles. Grâce à son processeur octa-core et ses 4 Go de RAM, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE est puissante et performante. Elle démarre rapidement et passe d’une application à une autre en toute fluidité. Grâce à sa fréquence de rafraîchissement élevée, vous pourrez jouer à vos jeux vidéo préférés sans perdre une miette des actions. Côté photo, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE est dotée d’une caméra frontale de 5 mégapixels. Avec elle, vos selfies et appels vidéo seront parfaits. Sa caméra arrière de 8 mégapixels capture vos plus beaux souvenirs en résolution Full-HD. Pratique, vous pouvez synchroniser votre tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE avec votre smartphone Galaxy pour avoir vos notes, photos et vidéos à tout moment à portée de main.

Profitez d’une baisse de prix sur la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE est pratique et polyvalente. Avec son petit format et son poids léger de seulement 608 grammes, elle vous suivra partout et ne vous lâchera jamais. Sa batterie de 10090 mAh vous offre une autonomie de 13h en lecture vidéo. Pour ne rien gâcher, elle possède un design moderne et se décline dans des coloris très tendances. En ce moment, le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE 64 Go à 478,49 € au lieu de 579 €. Cela vous permet d’économiser 100 €. Profitez-en vite ! Avec MediaMarkt, si vous commandez avant 22h, vous êtes livrés gratuitement le lendemain.