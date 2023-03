Vente Flash : le prix de l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra chute de 250 euros sur Amazon !

Vivez le ménage autrement avec le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra

L’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra révolutionne le ménage. Avec lui, vous pouvez mettre définitivement au placard aspirateur, balai et serpillière. L’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra s’occupe de tout pour rendre vos sols propres et étincelants. Il aspire, nettoie et lave automatiquement ! Digne successeur du Roborock S7, déjà très performant, il dispose d’une nouvelle station de vidange intégrée et d’une puissance d’aspiration de 5100 Pa. Avec l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra, tout se fait automatiquement : dépoussiérage, remplissage de l’eau, nettoyage de la serpillière. Résultat ? Vos sols sont impeccables et vous gagnez du temps pour vos activités préférées. Grâce à l’application Roborock, vous cartographiez votre maison de manière personnalisée. Vous pouvez alors créer des zones de passage et des zones interdites. Vous pouvez également gérer l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra en toute simplicité depuis votre smartphone, ou par commande vocale avec Alexa, Google Home ou encore Siri. L’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra est intelligent, il se soulève automatiquement quand un tapis est détecté pour éviter de le mouiller. Il relève également automatiquement la serpillière lorsque le lavage d’une pièce est terminé. Une fois votre maison propre, la station de vidange recueille la saleté de l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra dans son sac à poussière de 2,5 litres. Sa contenance est tellement grande que vous êtes tranquille pendant 7 semaines ! L’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra se remplit d’eau automatiquement entre chaque lavage grâce à son grand réservoir. Un réservoir d’eau complet permet de laver jusqu’à 300 m2. Enfin, grâce à un système de lavage unique, la serpillière de l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra se nettoie automatiquement pendant et après le lavage. L’aspirateur robot Roborock S7 Ultra Pro est une précieuse aide-ménagère au quotidien.

Le prix de l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra passe sous la barre des 950€ avec Amazon

L’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra vous offre du temps et vous permet de réaliser des économies. Avec lui, vous pourrez dire stop aux tâches ménagères. En plus, il se charge très rapidement, vous pouvez même programmer sa charge pendant les heures creuses. C’est vraiment un allié au quotidien. Habituellement vendu 1119 €, l’aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra est actuellement vendu au prix canon de 949 € avec Amazon. Cela représente 21% d’économies. Dépêchez-vous d’en profiter. C’est une vente flash, elle ne durera pas éternellement.