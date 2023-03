Le prix de la télévision Full LED Smart 4K de Philips baisse de plus de 150 euros grâce à l’opération « la TVA pas pour moi » de MediaMarkt

Vivez une expérience télévisuelle immersive avec la télévision Full LED Smart 4K 55 pouces de Philips

Grâce à la technologie Ambilight, Philips vous offre une nouvelle manière de regarder la télévision. La télévision Full LED Smart 4K 55 pouces est équipée de LED, placées tout autour de son écran. Ces dernières s’allument et changent de couleur en harmonie avec ce qu’il se passe sur votre écran. Vous êtes alors complètement immergé dans votre programme télé, que vous regardiez un film ou une série. La télévision Full LED Smart 4K 55 pouces de Philips est dotée d’un processeur Quad Core très performant et d’un moteur Philips P5. C’est également un téléviseur 4K UHD. Cela veut dire qu’il est compatible avec les formats HDR. Résultats ? Il vous offre des images d’une netteté incroyable, aux contrastes saisissants. Les détails des images sont parfaits et les mouvements fluides. La télévision Full LED Smart 4K 55 pouces de Philips est équipée des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. Elles vous offrent une qualité visuelle et sonore incroyable. Bien que la télévision Full LED Smart 4K 55 pouces de Philips vous propose une expérience immersive intense, vous pouvez aller encore plus loin en y connectant une barre de son et des enceintes. Tentez l’expérience et vous ne pourrez plus revenir en arrière !

