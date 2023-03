Dyson : dites adieu à la poussière et économisez plus de 120 € sur le prix de l’aspirateur balai V15 Detect + grâce à cet e-commerçant connu !

Facilitez-vous le ménage avec le Dyson V15 Detect+

Avec l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+, faire le ménage dans votre maison va devenir un plaisir. Léger avec ses 3 kilos et super pratique grâce à son bras télescopique, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ traquera la poussière et les poils d’animaux dans les moindres recoins de votre maison : sols, tapis, murs, plafonds, rideaux, fauteuils et canapés, rien ne lui résiste ! Vous le trouverez tellement pratique que vous l'utilisez même dans votre voiture sur vos tapis et sièges auto. Pour vous offrir une maison propre et saine, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ est doté d’un système de filtration avancé de 5 couches. Il capture la poussière et retient 99,99% des particules microscopiques jusqu’à 0,03 microns. C’est l’aspirateur idéal pour les personnes allergiques. Intelligent, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ est équipé d’un capteur piézoélectrique. Il permet d’évaluer les particules de poussières. C’est une belle preuve de son efficacité. Pour connaître la taille et la quantité des particules aspirées, rien de plus simple. Il vous suffit de consulter son écran LCD. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ dispose de 3 modes d’aspiration. Il les ajuste automatiquement au cours de l’aspiration pour plus d’efficacité. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ est aujourd’hui considéré comme l’aspirateur balai le plus puissant et le plus intelligent de Dyson. On comprend facilement pourquoi avec toutes ces innovations.

Le prix du Dyson V15 Detect+ passe sous la barre de 600 € avec MediaMarkt

L’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ n’a pas fini de vous séduire. Il vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 60 minutes. C’est parfait pour chasser la poussière dans toute la maison. Il est doté d’un grand réservoir à poussière de 770 ml qui se vide très facilement d’une seule main. Vous n’êtes jamais en contact avec la saleté ! Pratique, hygiénique et économique, son filtre est lavable et réutilisable toute la durée de vie de l’appareil. Vous voulez l’acheter ? Un conseil, n’attendez plus. Dans le cadre de son opération « la TVA pas pour moi », MediaMarkt propose l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ à 577,65 € au lieu de 699 €. Cela vous fait économiser un peu plus de 120 € ! C’est une belle occasion à ne pas laisser passer. Laissez-vous tenter.