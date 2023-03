Gagnez en productivité en travaillant avec l’écran de PC connecté M8 de Samsung et économisez 235 € avec Coolblue

Travaillez efficacement avec le moniteur connecté M8 de Samsung

Vous êtes un adapte du télétravail ? Vous avez l’habitude de travailler sur l’écran de votre ordinateur portable mais c’est parfois galère d’ouvrir deux documents en même temps ? Connectez votre ordinateur portable à un moniteur. Vous ne pourrez plus revenir en arrière tant que vous gagnerez en confort, en lisibilité et en productivité. Polyvalent, le moniteur connecté M8 de Samsung est parfait. Il vous permet de combiner vos activités professionnelles et vos activités récréatives en toute simplicité. Avec son écran antireflet de 32 pouces, réglable en hauteur et inclinable, il vous permet d’ouvrir plusieurs onglets et applications en même temps, affichés côte à côte. Avoir un aperçu global de vos travaux est très pratique. Cela vous permet d’être plus efficace dans l’exécution de vos tâches. Vous avez fini de travailler ? Le moniteur connecté M8 de Samsung est un Smart Hub. Grâce à son interface déjà installée, vous pouvez l’utiliser comme écran et comme télévision, avec ou sans ordinateur. Vous avez accès à toutes vos applications de streaming préférées : Netflix, YouTube, Amazon Prime Vidéo, HBO, Disney+ et bien d’autres. Le moniteur connecté M8 de Samsung est parfait pour regarder vos films et séries préférés avec sa résolution de 3840x2160 pixels. Grâce à cette résolution 4K et à la prise en charge du HDR10, le moniteur connecté de Samsung vous offre des images exceptionnelles aux couleurs vivantes et lumineuses. Parfait pour regarder un film, il est aussi parfait pour faire du montage vidéo ou de la retouche photo.

Moniteur connecté M8 de Samsung : un écran polyvalent à prix canon

Véritable 2-en-1, le moniteur connecté M8 de Samsung est parfait si vous recherchez un écran de travail pratique, qui vous permet en plus d’être utilisé comme téléviseur d’appoint. Si vous possédez d’autres appareils Samsung comme un smartphone ou une tablette, vous n’avez pas besoin de les connecter physiquement au moniteur connecté M8 de Samsung pour partager leurs contenus. Tous vos périphériques Smart Home s’y connectent à distance en toute simplicité via Wireless Dex. Vous n’avez pas d’appareil Samsung ? Ce n’est pas un problème. Le moniteur connecté M8 de Samsung est doté de 2 ports USB-C, de 2 ports USB-C femme, et d’un port HDMI. Il s’adapte donc à tous les ordinateurs portables, smartphones et tablettes. Si vous avez envie de vous l’offrir, c’est le moment de craquer. Coolblue propose actuellement le moniteur connecté M8 de Samsung à 533 € au lieu de 768 €, soit 235 € d’économies ! En plus, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV+ gratuit d’une valeur de 20,97 €. Foncez, ce serait dommage de passer à côté de ces conditions exceptionnelles.