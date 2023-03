Offrez-vous l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete plébiscité par les consommateurs à moins de 400 euros en ce moment avec MediaMarkt !

Simplifiez-vous la vie avec l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete

Vous connaissez Samsung pour ses smartphones, ses tablettes, ses télévisions et ses machines à laver ? Découvrez aussi ses aspirateurs balai. Puissants et performants, les aspirateurs balais Samsung n’ont rien à envier à leurs concurrents Dyson ou Tineco. Sans fil, sans sac d’aspirateur et léger avec son poids de 2,6 kilos, l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete va vous faciliter la vie au quotidien. Avec lui, vous pourrez définitivement dire adieu à la poussière, aux poils d’animaux et aux allergènes. Il est parfait pour nettoyer votre maison du sol au plafond. Sols durs, tapis, murs, plafonds, rideaux, canapés…rien ne lui résiste grâce à son embout 2-en-1 qui permet de dépoussiérer les meubles et les surfaces molles, tandis que sa brosse Turbo Action est parfaite pour les carrelages, parquets, béton ciré et les tapis à poils longs ou à poils courts. L’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete est également équipé d’un suceur, parfait pour atteindre les espaces étroits. Son moteur Digital Inverter fonctionne avec des cyclones Jet. Cela permet à l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete d’avoir une puissance d’aspiration pouvant aller jusqu’à 150 watts. Grâce à son système de filtrage innovant, il capte la poussière, les particules fines et les micro particules de poussières et libère de l’air propre. Résultat, votre maison est saine.

Le prix de l’aspirateur balai Samsung 70 Complete passe sous la barre des 360 € avec MediaMarkt

Avec l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete, votre maison sera propre et saine. Grâce à lui, vous n’aurez plus à mettre les mains dans la poussière. Son bac à poussière de 800 ml se vide très facilement. Il passe sans problème sous l’eau, il est donc très hygiénique, tout comme son filtre qui se nettoie très facilement. L’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete ne vous décevra pas par son autonomie. Grâce à sa batterie Li-ion, il vous offre 40 minutes d’aspiration continue. Vous en voulez plus ? Il suffit de changer sa batterie amovible pour prolonger le plaisir d’aspiration. Pour ne rien gâcher, l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete est esthétique avec ses finitions blanches très élégantes. N’attendez plus pour vous l’offrir. C’est une pépite qui a reçu 4,8 étoiles sur 5 par plus de 100 consommateurs. MediaMarkt le propose actuellement à 354,53 € au lieu de 429 €, cela vous permet d’économiser presque 75 €. C’est une affaire à ne pas manquer !