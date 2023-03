Incroyable : le prix de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 passe sous la barre des 200 euros chez cet e-commerçant connu de tous

Samsung Galaxy Watch 5 : une montre connectée pratique et performante

Vous rêvez d’avoir une montre connectée ? Vous ne savez pas quel modèle choisir entre Apple, Huawei, Fitbit ou encore Samsung ? Considérée comme l’une des montres connectées les plus performantes fonctionnant sous le système d’exploitation Android, la Samsung Galaxy Watch 5 est un excellent choix, d’autant plus si vous possédez déjà un smartphone Samsung. Très pratique, elle se connecte via le Bluetooth à n’importe quel smartphone. En plus de vous donner l’heure, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 vous permet de recevoir vos messages et notifications. Elle dispose également d’un GPS et d’une boussole intégrée. C’est aussi un coach forme et santé. Avec elle, vous pouvez suivre votre nombre de pas quotidien, vos calories dépensées et votre niveau de stress. Elle assure également un suivi de votre fréquence cardiaque, de votre poids et de votre sommeil. De quoi vous motiver à adopter un mode de vie sain. Pour ne rien gâcher, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est très élégante avec son boîtier en aluminium blindé de 40mm et son bracelet en silicone interchangeable. Il permet à la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 de s’adapter à votre style en toutes circonstances. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est très résistante. Son écran tactile AMOLED de 1,2 pouces est protégé par un verre saphir résistant aux rayures. Certifiée IP68, elle est également étanche à l’eau et à la poussière. Vous pourrez la porter partout, en voyage, pour faire du sport et même pendant vos séances de natation. Grâce à sa batterie de 284 mAh, elle vous offre jusqu’à 40 heures d’autonomie. Vous ne la quitterez pas de sitôt.

Offrez-vous la Samsung Galaxy Watch 5 à prix canon avec MediaMarkt

La performance et les fonctionnalités de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 vous séduisent ? Profitez de l’opération « la TVA pas pour moi » de MediaMarkt pour vous l’offrir. Habituellement vendue 219 €, MediaMarkt propose la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 au prix canon de 180,98 €, soit une économie de 38 €. A ce prix-là, n’hésitez plus et faites-vous plaisir.