Regardez vos films en 4K et économisez 160 € sur le prix de la télévision Samsung TV QLED 4K 55 pouces avec Krëfel

Bénéficiez de l’expertise Samsung avec la télévision TV QLED 4K 55 pouces

Vous n’êtes pas encore passé à la 4K ? Franchissez le pas avec la télévision Samsung TV QLED 4K 55 pouces. Équipée d’un écran QLED 4K Ultra HD d’une résolution de 3840x2160 pixels, elle vous offre des images d’une qualité exceptionnelle pour profiter au maximum de vos films et séries préférées. Puissante, la télévision Samsung TV QLED 4K 55 pouces est dotée d’un processeur Quantum 4K, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie Quantum Dot. Vous bénéficiez alors des images d’une fluidité incomparable, aux couleurs intenses, aux détails parfaits et aux contrastes époustouflants. Avec la télévision Samsung TV QLED 4K 55 pouces, vous ne perdrez aucune seconde des actions et des mouvements du film, de la série ou du match que vous êtes en train de regarder. La télévision Samsung TV QLED 4K 55 pouces est équipée d’une technologie de rétroéclairage innovante Dual LED. Les LED du téléviseur adaptent leur couleur au contenu regardé pour vous offrir une expérience toujours plus immersive. Le son n’est pas en reste avec ses haut-parleurs intégrés Dolby Atmos de 20W. Pour prendre soin de vos yeux, la télévision Samsung TV QLED 4K 55 pouces dispose de la fonction EyeComfort Mode, exclusivité Samsung. Elle précharge vos heures de coucher et de lever pour ajuster la luminosité de l’écran en conséquence. Par exemple, la luminosité et les couleurs des images sont réduites après le coucher du soleil.

