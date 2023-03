Économisez 60 € sur ce casque audio sans fil Bose grâce à l’opération « la TVA, pas pour moi » de MediaMarkt

Profitez de l’expertise Bose avec le casque audio sans fil Quiet Comfort 45

Bose est une marque incontournable sur le marché de l’audio. La qualité de ses enceintes, barres de son et casques audio est reconnue de tous. Le casque audio sans fil Quiet Comfort 45 n’échappe pas à la règle. Il vous offre une qualité sonore impressionnante grâce à la multitude de minuscules microphones situés dans ses oreillettes. Elles captent le bruit ambiant et le suppriment pour vous offrir silence et confort. Vous pouvez alors profiter pleinement de votre musique, de votre podcast ou de votre livre audio. Vous souhaitez entendre les bruits ambiants ? Passez du mode Quiet au mode Aware. Ce dernier vous permet de profiter de la musique tout en entendant les sons de l’environnement. Grâce aux boutons situés sur les oreillettes, vous passez facilement du mode Quiet au mode Aware. Vous pouvez aussi contrôler le volume, ainsi que les basses. Pratique, le casque audio sans fil Quiet Comfort 45 se connecte à tous les smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles de jeu grâce au Bluetooth. Avec la connexion multipoint, il est même possible de connecter son casque à 2 appareils en même temps, ou de l’associer à d’autres enceintes Bose.

MediaMarkt fait chuter le prix du casque audio sans fil Quiet Comfort 45

En plus de vous offrir un son de très haute qualité avec des aigus clairs et des basses profondes, le casque audio sans fil Quiet Comfort 45 dispose d’une très grande autonomie de 24 heures en une seule charge. Si jamais vous n’avez plus de batterie, pas de souci, le casque audio sans fil Quiet Comfort 45 dispose d’une prise jack 3,5mm et d’un câble fourni. Vous pouvez alors le brancher à votre smartphone et continuer à profiter de votre musique. Le casque audio sans fil Quiet Comfort 45 se charge très rapidement. Il suffit de 2,5 heures pour le charger complètement et de 15 minutes de charge pour vous offrir 3 heures d’écoute. Si vous deviez choisir un casque audio sur le marché, ce serait ce casque audio. En effet, le casque audio sans fil Quiet Comfort 45 possède de nombreux atouts et surtout un excellent rapport qualité/prix. En plus, en ce moment MediaMarkt le propose à 238,94 € au lieu de 299 €, ce qui vous permet d’économiser 60 €. Un conseil, foncez l’acheter avant qu’il ne soit trop tard.