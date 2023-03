Bon plan Dyson : cette promo sur l’aspirateur balai Dyson V8 Origin avec Krëfel le fait passer sous la barre des 300 euros !

Dyson V8 Origin : un aspirateur balai performant et accessible

Si vous rêvez de vous offrir un aspirateur balai Dyson sans vouloir le payer plus de 500 €, le modèle V8 Origin est fait pour vous. Très pratique avec son poids léger de 2,5 kilos et son bras télescopique, il vous aidera à chasser la poussière et les allergènes présents dans votre maison très rapidement et très efficacement. Sols, murs, tapis et plafonds, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin est efficace sur toutes les surfaces grâce sa puissance d’aspiration de 425W. Il est tellement efficace que vous l'utilisez même sur vos fauteuils et canapés ainsi que dans votre voiture. L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est doté d’une brosse Motobar, exclusivité Dyson. Cette brosse motorisée aspire rapidement les poils d’animaux et les démêle automatiquement. Elle nettoie également les tapis et moquettes en profondeur et élimine tous les débris, petits et gros, sur vos carrelages et parquets. Grâce à son petit suceur, les plinthes et les moindres recoins de votre maison seront toujours impeccables. L’aspirateur balai Dyson V8 Origin possède un bac à poussière de 0,54 litres. Il se vide directement dans votre poubelle à l’aide d’une seule main. Vous ne touchez jamais la poussière pour plus d’hygiène. Grâce à sa batterie Lithium-ion, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin vous offre 40 minutes d’autonomie en mode normal et 7 minutes en mode turbo.

Le prix de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin passe sous la barre de 280 € avec Krëfel

Modèle phare de Dyson, l’aspirateur balai V8 Origin est très performant grâce à son filtre cyclonique. Il présente également un excellent rapport qualité/prix. Vous le trouverez tellement pratique et indispensable, que vous l’emmènerez partout, même en vacances. Le spécialiste de l’électroménager Krëfel propose actuellement l’aspirateur balai Dyson V8 Origin à 279 € au lieu de 329 €, soit 15% de remise. Il est livré avec son support mural et 3 brosses complémentaires : la brosse combi, la brosse up-top et un petit suceur. Profitez-en vite, cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 2 avril seulement. Et n’oubliez pas, avec Krëfel toute commande passée avant 22h est livrée gratuitement dès le lendemain.