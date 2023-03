Vente Flash : économisez 131 € sur le prix de l’aspirateur robot connecté iRobot Roomba j7+ avec Amazon

Simplifiez-vous la vie avec l’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot

Avec l’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot, vous allez pouvoir mettre au placard votre aspirateur traineau et votre aspirateur balai. Pratique, il est autonome pour chasser la poussière, les miettes et les poils d’animaux. Résultat ? Votre maison est toujours impeccable et vous gagnez du temps pour vous. L’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot cartographie votre maison et enregistre vos préférences de nettoyage. Grâce à son système de navigation PrecisionVision, il est très efficace et se déplace dans votre intérieur de manière ciblée et logique, pour un nettoyage minutieux et fiable. L’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot nettoie votre intérieur en 3 étapes. Ses deux extracteurs en caoutchouc multisurfaces éliminent la poussière, la saleté et les poils d’animaux sur tous les types de sols, tandis que sa brosse latérale nettoie les murs et les coins. Grâce à la technologie Dirt Detect, il détecte les endroits les plus sales ou les zones à fort passage pour y passer plus de temps. Très hygiénique, l’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot s’auto-nettoie. Après chaque passage, il vient se vider automatiquement dans sa station de charge grâce à son système d’autovidage Clean Base qui capture 99% du pollen et des moisissures. La saleté est alors évacuée dans un sac anti-allergènes à vider au bout de 60 jours environ. L’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot se dirige via l’application iRobot Home ou grâce aux assistants vocaux Google Home et Alexa. Vous avez repéré des miettes sous la table ? Vous n’avez qu’à le commander pour qu’il vienne les nettoyer immédiatement. Avec l’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot, votre maison sera toujours impeccable, sans effort.

L’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot est à moins de 700 € avec Amazon

L’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot va vous faciliter la vie au quotidien grâce à toutes ses performances. Amazon le propose actuellement à un prix exceptionnel. Habituellement vendu 830 €, le géant du e-commerce propose l’aspirateur robot Roomba j7+ d’iRobot est à seulement 699 €, soit 16% de remise. Profitez-en vite, c’est une vente flash qui ne durera pas éternellement. En plus, avec Amazon vous pouvez le payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 174,75 €.