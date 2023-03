Samsung Galaxy Z Flip 4 : le smartphone pliant est affiché à un prix encore jamais vu, et c'est sur Coolblue que ça se passe ! (plus de 200 euros d’économie !)

Samsung Galaxy Z Flip 4 : découvrez la praticité d’un smartphone pliable

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone innovant créé par le fabricant coréen Samsung. Son atout ? Il vous offre les avantages d’un très grand écran, sans les inconvénients. Déplié, son écran Dynamic Amoled Full HD mesure 6,7 pouces et vous offre une résolution de 2640x1080 pixels. Une fois replié, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est plus petit qu’un smartphone standard et se glisse en toute discrétion dans une poche. A l’avant du Samsung Galaxy Z Flip 4 replié, vous pouvez consulter facilement vos messages et notifications sur un écran de 1,9 pouces. C’est très pratique pour éviter d’ouvrir votre smartphone sans arrêt. Le grand écran du Samsung Galaxy Z Flip 4 est idéal pour jouer aux jeux vidéo, même les plus exigeants. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est en effet très puissant avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Grâce à sa capacité de stockage de 128 GB, vous avez largement la place pour stocker toutes vos applications préférées ainsi que vos photos et vidéos. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est d’ailleurs très pratique pour prendre des selfies ou passer des appels vidéo tout en ayant les mains libres. Il se replie à 90° et tient tout seul ! Côté photo, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est doté d’une caméra avant de 10 mégapixels et de 2 caméras arrière de 12 mégapixels, parfaites pour graver vos souvenirs en haute qualité.

Le prix du Samsung Galaxy Z Flip 4 passe sous la barre des 830 € avec Coolblue

Innovant, pratique, performant et très fun, le Samsung Galaxy Z Flip 4 possède de nombreux atouts. Avec sa batterie Lithium-ion de 3700 mAh et sa charge rapide de 25 W, il vous accompagnera sans problème toute la journée. Le spécialiste du high-tech Coolblue a décidé de taper fort en vous proposant le Samsung Galaxy Z Flip 4 à un prix exceptionnel. Il est actuellement affiché à 828 € au lieu de 1099 €. Cela vous permet d’économiser 231 € ! Dépêchez-vous de le commander. Les stocks sont limités et risquent de se vider très rapidement.