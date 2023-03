Profitez de l’arrivée du printemps pour reprendre le sport et vous équiper à petit prix avec les promotions Nike

Nike : des promotions toute l’année pour s’équiper à petit prix

Pour faire de bonnes affaires et vous équiper de vêtements et de chaussures de sport de qualité, un conseil, rendez-vous sur le site de Nike. La marque au swoosh, leader sur le marché, pense à vous toute l’année en proposant dans son onglet promotions, des remises pouvant aller jusqu'à -50% sur de nombreux articles. En ce moment, les promotions concernent plus de 1900 articles pour hommes, femmes et enfants. Baskets, leggings, shorts, t-shirts, sweats, survêtements ou encore soutien-gorge de sport, vous y trouverez forcément votre bonheur, que ce soit pour améliorer votre pratique sportive, ou pour agrandir votre garde-robe de vêtements sportswears tendances. Nike va encore plus loin pour vous faire plaisir. En ce moment, elle offre à ses membres 25% de remise dès 2 articles achetés parmi une sélection de plus de 150 articles de la gamme Fleece avec le code promo MEMBER23. Profitez-en vite, cette offre est valable jusqu’au 7 mars à 9h. Pour devenir membre, rien de plus facile, il vous suffit de créer votre compte sur le site ou sur l’application Nike. Devenir membre vous permettra en plus d’accéder à de nombreux entraînements gratuits sur les applications Nike Run Club et Nike Training. Inscrivez-vous vite pour entrer dans la communauté Nike et profitez de promotions exceptionnelles.

Équipez-vous pour le printemps avec Nike

L’arrivée du printemps est souvent synonyme de reprise du sport en extérieur. Les promotions Nike vont vous permettre de vous équiper et de vous motiver encore plus. Vous y trouverez par exemple le sweat-shirt à capuche pour homme Nike Sportswear Tech Fleece, très pratique avec son zip, et parfait pour vous tenir chaud avant et après votre entraînement. Il est affiché à 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Vous y trouverez également le pantalon de training pour femme Nike Dri-Fit Get Fit en molleton doux et confortable à seulement 35,97 € au lieu de 54,99 €, soit 34% de remise. Côté lifestyle, pour un look tendance très printanier, nous avons sélectionné pour vous les baskets Nike Air Force 1 Low Retro. Elles sont affichées à 119,97 € au lieu de 149,99 €, soit 20% de remise. Vous y trouverez aussi les baskets Nike Air Max SC à seulement 62,97 € au lieu de 89,99 €, soit 30% de remise.