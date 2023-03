Bon plan : économisez 200 € sur cette machine à laver Samsung de classe énergétique A en ce moment sur Krëfel !

Offrez le meilleur à votre linge avec la machine à laver AddWash de Samsung

N’attendez pas que votre lave-linge montre des signes de faiblesses pour le changer. En le remplaçant par un lave-linge performant comme la machine à laver WW90T554AAT AddWash de Samsung, vous éviterez un dégât des eaux et vous réaliserez des économies. La machine à laver WW90T554AAT AddWash de Samsung est classée en catégorie énergétique A. Elle ne consomme que 50 litres d’eau par lavage, et seulement 49 kWh pour 100 cycles. Son grand tambour de 9 kilos en fait la machine idéale pour les familles nombreuses. Il vous permet de limiter votre nombre de lessives hebdomadaires et ainsi d’économiser encore plus. La machine à laver WW90T554AAT AddWash de Samsung est dotée de 22 programmes dont le départ différé. C’est parfait pour faire tourner une machine la nuit ou pendant les heures creuses. Très pratique, la machine à laver WW90T554AAT AddWash de Samsung est également très performante. Elle dispose de la technologie EcoBubble. Elle fait mousser le détergent formant des bulles qui pénètrent les tissus et décollent les tâches facilement, assurant ainsi un nettoyage très efficace et économique, même à basse température. Grâce au programme Hygiène Stream, vous pouvez facilement rafraîchir vos vêtements grâce à la vapeur. La saleté incrustée est alors éliminée, ainsi que 99,99% des bactéries et des allergènes. Le truc en plus de la machine à laver WW90T554AAT AddWash de Samsung ? Elle est dotée du système AddWash. Cette trappe présente dans le hublot vous permet d’ajouter du linge en cours de cycle. Malin !

Achetez la machine à laver AddWash de Samsung à -25% avec Krëfel

La machine à laver WW90T554AAT AddWash de Samsung est vraiment complète. En plus de prendre soin de votre linge en douceur et de vous permettre de réaliser des économies, elle s’entretient très facilement grâce au système Drum Clean. Il garde l’intérieur de votre lave-linge propre en éliminant 99,99% des bactéries présentes dans le tambour. Avec son système de rinçage StayClean Drawer, le tiroir à détergent et adoucissant restera propre plus longtemps. Vous êtes prêts à vous faciliter la vie avec la machine à laver WW90T554AAT AddWash de Samsung ? Krëfel la propose actuellement à 599 € au lieu de 999 €, soit 200 € d’économies. Ne tardez pas trop, vous avez jusqu’au 31 mars pour profiter de cette remise exceptionnelle.