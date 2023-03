Lenovo : le prix du PC portable Idea 15ITL6 passe sous la barre de 600 € avec Électro Dépôt

Pour votre PC portable, optez pour la performance du Lenovo Idea 15ITL6

Vous avez besoin de changer votre équipement informatique ? Choisissez l’expertise de Lenovo pour renouveler votre ordinateur portable. Pratique, puissant et performant, l’ordinateur portable Lenovo Idea 15ITL6 vous accompagnera longtemps au travail, à l’université ou tout simplement à la maison pour vos loisirs. L’ordinateur portable Lenovo Idea 15ITL6 est doté d’un processeur Intel Core i5-1135G7 à 4 cœurs, d’une carte graphique Intel HD Graphics et de 8 Go de RAM. Ces 3 éléments lui offrent la puissance et la performance idéale pour pouvoir travailler sur Word, Excel ou Powerpoint. Il est également parfait pour la retouche photo, jouer aux jeux vidéo ou encore pour regarder vos séries et films préférés en streaming. Son écran Full HD IPS de 15,6 pouces d’une résolution de 1920x1080 pixels est très confortable à regarder et vous offre des images d’une qualité exceptionnelle. Très pratique avec son poids léger de 1,9 kilos, vous l’emporterez dans tous vos déplacements avec facilité. Grâce à sa capacité de stockage de 512 GB, vous pourrez y stocker en toute simplicité vos documents, photos, vidéos et applications.

Offrez-vous l’expertise Lenovo à petit prix avec Électro Dépôt

L’ordinateur portable Lenovo Idea 15ITL6 est parfait comme PC Portable familial. Il répondra à tous les besoins de votre famille, des plus petits, aux plus grands. Pratique, il est très bien équipé. Il dispose d’un port USB 3.0, d’un port USB 3.2 et d’un port HDMI. Il est également doté du Bluetooth 5.0, d’un lecteur de cartes, d’une webcam et d’un micro intégré. Avec lui, vous organisez des visios de haute qualité. Vous êtes séduits par les performances de l’ordinateur portable Lenovo Idea 15ITL6 ? Électro Dépôt le propose actuellement à 599 € au lieu de 639 €. Cela vous permet de réaliser une économie de 40 €. Commandez-le dès aujourd’hui, avec Électro Dépôt, vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre. Vous avez même la possibilité de payer en 18 fois sans apport. Cela représente 18 mensualités de 36,48 € et un coût de financement de seulement 57,64 €. Vous auriez tort de ne pas profiter de ces conditions exceptionnelles.