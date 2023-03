iPhone 11 Pro : craquez pour le reconditionné et offrez-vous un smartphone de qualité Apple sans vous ruiner !

Offrez-vous l’iPhone 11 Pro, un bijou de technologie

Commercialisé en 2019, l’iPhone 11 Pro n’a perdu aucun de ses atouts, malgré la sortie de l’iPhone 12, de l’iPhone 13, de l’iPhone SE et des iPhones 14 et 14 Pro. L’iPhone SE concentre d’ailleurs toutes les performances de l’iPhone 11 dans une coque d’iPhone 8. Si vous deviez choisir entre l’iPhone SE et l’iPhone 11 Pro, nous vous conseillons d’opter pour l’iPhone 11 Pro, ne serait-ce que pour la taille de son écran. L’écran de l’iPhone SE mesure 4,7 pouces, contre 5,8 pouces pour l’iPhone 11 Pro. Ce n’est pas tout. L’écran de l’iPhone 11 Pro est un écran OLED Super Retina XDR. L’iPhone 11 Pro est également très puissant grâce à sa puce A13 Bionic. Elle lui offre une rapidité incomparable. Grâce à elle, vous passez très facilement d’une application à une autre, vous jouez aux jeux vidéo avec fluidité. Vous pouvez également profitez d’heures et d’heures de streaming vidéo de qualité. Côté photo, l’iPhone 11 Pro est doté d’un triple capteur photo arrière composé d’un ultra grand angle, d’un grand angle et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Grâce au mode nuit, vos photos seront toujours réussies, quelle que soit la luminosité. L’iPhone 11 Pro possède aussi le mode portrait. En floutant l’arrière de votre photo, il est parfait pour les sublimer. La vidéo n’est pas en reste. L’iPhone 11 Pro enregistre toutes vos vidéos en 4K Ultra HD. Vos souvenirs seront gravés en haute qualité. Cela réveillera peut-être chez vous des talents de réalisateur ! Enfin, grâce à sa batterie Lithium-ion de 3046 mAh, l’iPhone 11 Pro vous offre jusqu’à 18 heures d’autonomie en lecture vidéo. Avec la charge rapide sans fil, il peut même se recharger de 50% en 30 minutes seulement. L’iPhone 11 Pro a vraiment tout d’un grand.

L’iPhone 11 Pro 256 Go est à moins de 550 € avec Back Market

L’iPhone 11 Pro est très performant mais aussi très résistant. Il vous suivra dans toutes vos aventures grâce à son verre conçu en Gorilla Glass 5, résistant aux chocs, à la poussière et à l’humidité. Habituellement vendu 979 €, l’iPhone 11 Pro 256 Go reconditionné en très bon état est actuellement affiché à 507 € avec Back Market. Cela vous permet d’économiser 472 €. C’est une très belle affaire. Un très bon état pour Back Market signifie que l’écran de l’iPhone 11 Pro est parfait. La coque peut quant à elle présenter quelques micro rayures. Techniquement, le risque de rencontrer un problème est faible. Vous avez besoin d’être rassuré ? Back Market est le spécialiste du reconditionné sur le marché. Vous pouvez commander votre iPhone 11 Pro en toute sécurité, il est garanti 1 an. Vous disposez également du retour gratuit sous 30 jours. Avec Back Market, vous disposez des conditions idéales pour acheter un smartphone reconditionné, comme nous vous l’expliquions dans cet article. Un conseil, lancez-vous vite avant qu’il ne soit trop tard.