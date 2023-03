PS5 : comment obtenir la célèbre console de Sony cette semaine en Belgique ?

Vers la fin des ruptures de stocks de PS5 : info ou intox ?

Il y a effectivement de quoi se poser la question. Les annonces faites par Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, en janvier dernier étaient super positives. La fin annoncée des ruptures de stocks de PS5 a réjoui toute la communauté des gamers. Deux mois après les annonces, force est de constater qu’il est toujours très difficile d’obtenir la PS5. Les stocks des revendeurs belges sont limités et s’écoulent très rapidement. En résumé, on ne voit pas de grand changement depuis janvier. Pour réussir à vous procurer la PS5, la meilleure méthode reste la veille et la patience. N’hésitez pas à vérifier tous les jours les stocks chez les principaux revendeurs belges. Quand cela est possible, abonnez-vous à leur alerte stock pour être le premier informé de sa disponibilité.

