Dreame T20 Mistral : l’aspirateur balai aux avis irréprochables fait trembler Dyson avec son prix ultra abordable suite à une vente flash Amazon !

Dreame T20 Mistral : une aspiration puissante et un nettoyage en profondeur !

Le Dreame T20 Mistral est l’un des meilleurs aspirateurs balais du marché, surpassant même le célèbre Dyson. L’aspirateur balai T20 Mistral de la marque Dreame est un aspirateur balai sans fil possédant un moteur numérique atteignant 125 000 tr / min avec une puissance d'aspiration de 150 AW. Avec sa technologie de pointe et sa puissance d’aspiration cyclonique, il est capable de nettoyer tous les types de sols, y compris les moquettes et les sols durs, ainsi que les poils d’animaux et autres saletés. En effet, grâce à sa batterie lithium- ion de 18V, il offre une autonomie d’une heure et dix minutes et peut être chargé rapidement en seulement quelques heures. Ce qui fait de lui l’accessoire idéal pour nettoyer toute la maison sereinement sans risquer de tomber en panne. De plus, avec ses trois modes d’aspiration normal, moyen et turbo , il s’adapte parfaitement à tous vos besoins de nettoyage, que ce soit pour aspirer des miettes sur une table ou pour nettoyer sous les meubles. L’aspirateur balai Dreame T20 Mistral est alimenté par pile 18 Volts et dispose d’une puissance de 3600 kWh. Il est également livré avec une gamme complète d’accessoires pour vous aider à nettoyer les endroits les plus difficiles à atteindre. L’aspirateur balai Dreame T20 Mistral est également très maniable grâce à son poids léger de 5,44 kg afin de ne pas vous épuiser lors de vos séances de ménage.

Le Dreame T20 Mistral est disponible en ce moment sur Amazon à un prix très intéressant. A l’occasion d’une vente flash, le géant du e-commerce fait baisser son prix de 15% et le propose à seulement 220 € au lieu de 259 € pour une durée limitée.