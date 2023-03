Vente Flash : profitez de 12% de remise sur le PC portable Microsoft Surface 15 pouces et de 10% supplémentaires pour les étudiants avec Amazon

Microsoft Surface : le PC portable idéal pour les étudiants

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable parfait pour vous accompagner à l’université, comme dans vos loisirs, ne cherchez plus. L’ordinateur portable Microsoft Surface est fait pour vous. Doté d’un processeur Intel Core i7 de 12ème génération et de 8 Go de RAM, l’ordinateur portable Microsoft Surface est rapide et puissant. Il assure parfaitement ses missions de base sous Word, Excel ou Powerpoint. Il va bien plus loin en vous offrant des performances idéales pour la retouche photo et le montage vidéo. L’ordinateur portable Microsoft Surface est parfait pour le multitâche, grâce à sa puissance, mais aussi grâce à son écran tactile PixelSense de 15 pouces qui vous offre une résolution de 2494x1664 pixels. Vous avez fini de travailler ? Profitez-en pour jouer aux jeux vidéo ou regarder vos séries et films préférés en streaming avec une qualité d’image époustouflante grâce à la technologie Dolby Vision IQ et un son de qualité cinéma grâce à des haut-parleurs Omnisonic et Dolby Atmos. L’ordinateur portable Microsoft Surface est léger et compact, très facile à glisser dans un sac pour l’emmener partout avec vous. Avec sa batterie vous offrant jusqu’à 17 heures d’autonomie, vous pourrez partir une journée complète en cours, en laissant votre chargeur chez vous.

Le prix de l’ordinateur portable Microsoft Surface est en chute libre avec Amazon

L’ordinateur portable Microsoft Surface est très performant. Il est également très élégant. Il fonctionne sous Windows 11, vous offrant ainsi de nombreuses applications comme Amazon, Netflix, TikTok et bien d’autres. Grâce à son disque dur 256 Go, vous pourrez les sauvegarder sans problème, tout comme vos photos et vidéos préférées. Polyvalent, l’ordinateur portable Microsoft Surface est vraiment parfait pour les étudiants. Vous êtes tenté ? Profitez de la vente flash d’Amazon pour vous l’offrir. Habituellement vendu 1529 €, Amazon propose le PC Portable Microsoft Surface 15 pouces à 1349,99 €, soit 12% de remise. Si vous êtes étudiant, vous pouvez alors bénéficier de 10% de remise supplémentaire en devenant membre Prime Student. Profitez-vite de cette occasion en or !