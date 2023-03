Transformez votre salon en cinéma et économisez 150 € sur le prix de la télévision LG QNED 4K 55 pouces avec Krëfel

Transformez votre salon en cinéma avec la télévision LG QNED 4K 55 pouces

Vous rêvez de regarder vos films et séries préférés comme au cinéma, dans le confort de votre salon ? Découvrez la télévision LG QNED 4K 55 pouces. Avec son écran QNED 4K Ultra HD, elle vous offre des images aux couleurs exceptionnelles, avec une résolution de 3840x2160 pixels, soit 4 fois plus qu’en Full HD. Son processeur IA a7 Gen 5 combiné à la puissance de Quantum Dot et de NanoCell vous offrent une expérience télévisuelle hors du commun : les contrastes sont intenses et les actions fluides. Sans parler du son, avec ses 2 haut-parleurs Down Firing de 20w, vous bénéficiez d’un son de haute qualité. Avec la télévision LG QNED 4K 55 pouces, vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant. La télévision LG QNED 4K 55 pouces vous offre bien plus que des images exceptionnelles. C’est aussi une Smart TV très pratique qui fonctionne sous le système d’exploitation Web OS. Depuis l’écran d’accueil, vous avez accès très facilement à toutes vos applications préférées comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, YouTube et bien d’autres. Intelligente, la télévision LG QNED 4K 55 pouces s’adapte à vos goûts et à vos besoins en vous transmettant des alertes personnalisées ou des recommandations de programmes. Idéale pour les jeux vidéo de dernière génération, la technologie Advanced Gaming de la télévision LG QNED 4K 55 pouces améliore l’installation de vos jeux, pour vous offrir une expérience de jeu intense.

Économisez 150 € sur le prix de la télévision LG QNED 4K 55 pouces

La télévision LG QNED 4K 55 pouces a vraiment tout pour plaire. Elle transforme votre salon en home cinéma. Elle est aussi parfaitement adaptée aux consoles de jeux dernière génération et vous propose des programmes sur mesure. Que demander de plus ? Un prix canon ! En ce moment, avec Krëfel, vous pouvez bénéficier d’une remise de 150 € sur la télévision LG QNED 4K 55 pouces. Jusqu’au 31 mars, elle est affichée à 799 € au lieu de 949 €. C’est le bon moment pour en profiter.