Pour célébrer la journée du sommeil, profitez d’un oreiller offert et -50% de remise sur le matelas hybride Emma Matelas

Pour la journée internationale du sommeil, offrez-vous l’expertise d’Emma Matelas

On ne présente plus Emma Matelas ! En quelques années, elle est devenue la marque de référence sur le marché de la literie haut de gamme. Emma Matelas commercialise une large gamme de matelas, mais aussi des oreillers, couettes, surmatelas, lits et convertibles. Parmi ses produits phares, on retrouve le matelas hybride. Composé d’une couche de ressorts Aeroflex ensachés à 5 mazones et d’une technologie triple mousse (Airgocell, viscoélastique à mémoire de forme et HRX), le matelas hybride prend soin de votre dos et vous offre un confort inégalé. En plus de vous soutenir parfaitement, le matelas hybride d’Emma Matelas régule la température de votre corps grâce à sa fibre unique qui régule l’humidité. Résultat, vous n’aurez plus trop chaud la nuit. Avec toutes ces innovations, on comprend pourquoi le matelas hybride est le matelas à ressorts ensachés le plus primé en Europe. Il a été récompensé par l’UFC Que choisir en France, par Consumentenbond aux Pays-Bas, par Which ? au Royaume-Uni. Enfin, il a été élu produit de l’année en Italie.

Profitez d’un sommeil réparateur avec le matelas hybride d’Emma Matelas

Votre sommeil n’est pas à prendre à la légère. Un sommeil de qualité est le garant de votre forme et de votre santé. Un bon sommeil dépend avant tout d’un bon matelas. C’est donc un élément indispensable de votre chambre à coucher à ne pas négliger. Emma Matelas prend de l’avance pour célébrer la journée internationale du sommeil qui a lieu le vendredi 17 mars. Pour votre bien-être, elle vous propose l’offre spéciale Journée du Sommeil. Elle vous permet de bénéficier de 50% de remise sur le matelas hybride. Grâce à cette remise, le matelas hybride Emma Matelas 2 personnes 160x200cm est à 699,50 € au lieu de 1458 €. En plus, Emma Matelas vous offre un oreiller en microfibre. Un conseil, n’hésitez pas et foncez l’acheter. Les matelas Emma Matelas sont garantis 10 ans. Vous bénéficiez même de 100 nuits d’essai, satisfait ou remboursé ! Avec Emma Matelas, toutes les conditions sont réunies pour prendre soin de votre sommeil.