Devenez un véritable barista avec la machine à expresso De’Longhi Dedica Style vendue à prix canon en ce moment sur Amazon (-38% de réduction)

Devenez barista avec la machine à expresso De’Longhi Dedica Style

Les amateurs de café vont être conquis par la machine à expresso De’Longhi Dedica Style. Elle a en effet tout pour plaire avec son design très italien. Conçue en acier inoxydable, la machine à expresso De’Longhi Dedica Style est aussi très compacte avec son petit 15 cm de large. Assurément, elle trouvera sa place dans votre cuisine et lui donnera du style ! La machine à expresso De’Longhi Dedica Style est un bel objet, c’est aussi une machine à café très performante. Elle vous permet de préparer jusqu’à 2 tasses de café à la fois. Grâce à sa puissance de 1350W et à sa pression de 15 bars, elle délivre un café aux arômes parfait, recouvert d’une crema onctueuse. La machine à expresso De’Longhi Dedica Style est dotée de la technologie Thermoblock. Elle maintient l’eau à la température exacte pour préparer de délicieux cafés sur mesure. Espressos, double-espressos et lungo n’auront plus de secrets pour vous. Vous préférez les boissons lactées ? La machine à expresso De’Longhi Dedica Style est équipée d’une buse vapeur avec variateur. Grâce à elle, vous préparez de délicieux capuccinos, macchiatos et autres lattes, recouverts d’une mousse de lait savoureuse. La machine à expresso De’Longhi Dedica Style est très pratique avec son réservoir d’eau de 1 litre. Il vous permet de préparer plusieurs cafés d’affilée.

