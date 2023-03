Nike : réalisez des économies en profitant de remises pouvant aller jusqu’à -50% sur plus de 1800 articles !

Habillez-vous en Nike à petit prix avec les promotions Nike

Bientôt l’arrivée du printemps, et avec lui, l’envie de changer de garde-robe ou de se remettre au sport. Pour vous équiper, ou vous habiller tendance et à petits prix, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Nike. Toute l’année, la marque de sport numéro 1 propose des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux articles. Baskets, leggings, sweats, shorts, survêtements, tee-shirts ou encore accessoires, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les plus de 1800 articles en promotion actuellement. En commandant sur le site ou sur l’application Nike, vous faites le choix de la qualité. Vous intégrez également une communauté de sportifs. En créant votre profil pour valider votre commande, vous devenez automatiquement membre Nike. Cela vous permet d’accéder à des entraînements gratuits sur les applications Nike Run Club et Nike Training, mais aussi de bénéficier d’offres spéciales toute l’année.

Profitez d’offres exceptionnelles toute l’année avec Nike

Vous trouverez toute l’année des promotions sur le site de Nike. En ce moment, Nike propose par exemple les baskets hommes Nike WearAllDay à 41,97 € au lieu de 69,99 € soit 40% de remise, ou encore le legging taille haute femme Nike One à 35,97 € au lieu de 44,99 € soit 20% de remise. Nike chouchoute également les plus jeunes. Vous trouverez parmi les promotions Nike les baskets Nike Court Borough Low 2SE pour enfant à seulement 33,97 € au lieu de 39,99 € soit une remise de 15%. Régulièrement, la marque au swoosh propose également des codes promos pour bénéficier de remises sur des articles hors promotion. En ce moment, Nike propose à ses membres une remise de 20% sur les commandes de 100 € minimum, et de 25% sur les commandes de 150 € minimum. Pour en bénéficier, vous n’avez qu’à utiliser le code promo SCORE23 lors de la validation de votre panier. L’offre est valable jusqu’au 15 mars 9h, il vous reste 5 jours pour en profiter ! Et n’oubliez pas, en tant que membre Nike, vous bénéficiez de la livraison et des retours gratuits sous 30 jours.