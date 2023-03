Pampers : prenez soin de votre bébé et économisez en achetant des couches Pampers Premium à prix canon avec ce bon plan

Pampers Premium, une marque leader sur le marché des couches

Trouvez les bonnes couches, c’est LE sujet lorsqu’on devient parent. Il faut trouver la couche qui sera efficace et gardera bébé au sec, pour des journées et des nuits sereines. Une bonne couche doit aussi être sans produits chimiques et respectueuses des fessiers de nos chérubins. Si elle peut être économique, c’est encore mieux ! Avec tous ces critères, ce n’est pas facile de trouver la couche idéale. Pampers reste la marque leader sur le marché des couches. Leur efficacité n’est plus à prouver. Elles sont d’ailleurs souvent choisies par les maternités. Les couches Pampers sont à 100% sûres pour les bébés, garanties sans ajout de substances toxiques. Respectueuses de la peau, les couches Pampers garantissent à votre bébé de rester au sec et confortable tout au long de la journée. En ce moment, elles sont à prix canon avec PharmaMarket.

Offrez-vous des couches Pampers Premium à petit prix avec PharmaMarket

Quand on change 5 ou 6 fois la couche d’un bébé dans une journée, le budget couche peut très rapidement monter en flèche. Pourtant, il est impensable pour les parents de rogner sur la qualité d’une couche pour faire des économies. Nous avons un bon plan pour vous, la parapharmacie en ligne PharmaMarket propose actuellement des remises sur les couches Pampers Premium. Le paquet de 22 couches Pampers Premium Protection 1, parfaites pour les bébés de 2 à 5 kilos est à 4,99 € au lieu de 5,25 €, soit 5% de remise. Vous trouverez aussi le paquet de 30 couches Pampers Premium Protection 2, idéales pour les bébés de 4 à 8 kilos à 8,51 € au lieu de 9,45 € soit 10% de remise, mais aussi le paquet de 28 couches Pampers Premium Protection 3, pour les bébés de 6 à 10 kilos à 8,51 € au lieu de 9,45 € soit 10% de remise également. D’autres modèles et tailles de couche sont disponibles sur le site de PharmaMarket. Pour toute première commande de plus de 54 € chez PharmaMarket, vous bénéficiez d’une réduction de 5 € avec le code WELCOME. Profitez-en pour faire un stock de couches et bénéficier de ces prix canons.