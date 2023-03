Ici Paris XL : prix ronds sur des parfums emblématiques ! Givenchy, Zadig et Voltaire, Armani,... faites vous plaisir à prix mini !

Ici Paris XL célèbre l’arrivée du printemps

Avec l’arrivée du printemps, les jours rallongent de plus en plus, les températures montent et le soleil commence doucement à pointer dans le ciel. Bientôt, pulls, collants et pantalons feront place aux jupes et t-shirts. Le retour du beau temps, c’est aussi l’occasion de se chouchouter. La parfumerie Ici Paris XL l’a bien compris. Pour célébrer l’arrivée du printemps, Ici Paris XL vous propose les Spring Deals. Ils vous permettent de bénéficier de prix ronds à partir de 10 €, sur de nombreuses références de parfums et cosmétiques. Parmi les promotions, vous retrouverez des marques comme Armani, Azzaro, Cacharel, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Kenzo, Diesel, Versace, Tommy Hilfiger ou encore Lancôme.

Offrez-vous du parfum à petit prix avec les Spring Deals

Avec les Spring Deals d’Ici Paris XL, troquez votre parfum d’hiver pour des fragrances fraîches et lumineuses. Nous avons sélectionné pour vous :