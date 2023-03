Incroyable : profitez de 65% de remise sur le Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go avec ce très bon plan

Offrez-vous la performance du Samsung Galaxy S21 Ultra

Vous êtes à la recherche d’un smartphone récent et ultra performant sans faire exploser votre budget ? Offrez-vous le Samsung Galaxy S21 Ultra. Moins cher que la Samsung Galaxy S22 Ultra, ses performances n’ont rien à lui envier. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est d’un écran de 6,8 pouces conçu en verre Corning Gorilla Glass Victus très résistant. Il est également équipé d’un processeur de 5nm, c’est le processeur le plus rapide pour un smartphone. Avec lui, ouvrir plusieurs applications en même temps ne sera pas un problème. Vous pourrez passer de l’une à l’autre avec beaucoup de fluidité. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est parfait pour scroller sur les réseaux sociaux, regarder des films en streaming ou encore pour jouer aux jeux vidéo. Vous aimez la photo ? Vous allez adorer les performances du Samsung Galaxy S21 Ultra. Il est équipé d’un appareil photo professionnel de 108 mégapixels et d’une caméra 8K ultra. C’est la plus haute résolution disponible sur smartphone. Si vous avez une âme de réalisateur, la fonction Action Cam vous offrira de la stabilité et vous permettra de réaliser de magnifiques travellings. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est compatible avec le S Pen. Il est très pratique pour prendre des notes, gérer votre agenda ou encore pour retoucher vos photos et vos vidéos. Grâce à sa batterie Lithium-ion de 5000 mAh, il vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 24h. Pratique, il dispose de la charge rapide sans fil.

Un Samsung Galaxy S21 Ultra à moins de 600 € ? C’est possible avec Back Market

N’hésitez plus à passer par le reconditionné pour vous offrir un smartphone haut de gamme à petit prix. Nous vous donnions d’ailleurs les astuces pour un achat réussi dans cet article. Actuellement, Back Market, un des leaders sur le marché du reconditionné, propose le Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go en parfait état au prix canon de 558 €. Ce smartphone neuf est habituellement vendu 1598 €. Cela représente donc une économie 1040 € ! C’est assez exceptionnel pour un smartphone de cette qualité. En parfait état pour Back Market signifie que l’écran et l’état technique du Samsung Galaxy S21 Ultra sont parfaits. La coque peut présenter quelques micro-rayures à peine visible. En résumé, c’est un smartphone presque neuf ! Un conseil, foncez ! Vous ne prenez aucun risque, avec Back Market, vos achats sont garantis 1 an.