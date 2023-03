Whirlpool : incroyable, MediaMarkt fracasse le prix de ce lave-vaisselle de qualité ! (100 euros de remise immédiate)

Jetez l’éponge grâce au lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P

Votre lave-vaisselle montre des signes de faiblesse et vos couverts ne ressortent plus étincelants après un lavage ? Achetez un lave-vaisselle Whirlpool. C’est l’une des marques leader sur le marché. Avec le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P, vous pourrez mettre au placard gants, éponges et liquide vaisselle. En plus, vous économiserez de l’eau. Saviez-vous qu’un cycle de lavage au lave-vaisselle consomme moins d’eau que le lavage à la main ? Le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P consomme seulement 9,5 litres par cycle. Il est doté de 8 programmes dont le départ différé jusqu’à 24h et le programme 6th Sense, une exclusivité Whirlpool. La technologie 6th Sense, développée par Whirlpool, détermine le degré de saleté de votre vaisselle et ajuste le programme en fonction de celui-ci. Cela vous garantit un lavage optimal, tout en préservant au mieux votre consommation d’énergie et d’eau. Très performant et efficace même sur la vaisselle très encrassée, le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P est doté de la fonction PowerClean Pro. Avec ses 28 jets haute pression, elle élimine les salissures les plus résistantes sur vos plats, assiettes et casseroles, sans avoir besoin d’un prélavage. Intelligente, la porte du lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P s’ouvre automatiquement à la fin d’un programme pour assurer un séchage efficace, naturel et économique.

Économisez 100 € sur le prix du lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P

Vous êtes prêt à mettre au placard gants et éponges pour vous offrir un lave-vaisselle ? Optez pour le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P. Habituellement vendu 549 €, MediaMarkt le propose à 449 € pendant les Méga Deals. Cela vous permet de réaliser 100 € d’économies, mais aussi de l’eau et de l’électricité ! En résumé, acheter le lave-vaisselle Whirlpool WFC3C34P est un achat gagnant. Pratique, il peut s’intégrer dans toutes les cuisines très facilement. Pour ne rien gâcher, il est aussi très silencieux avec ses 44 dB de volume sonore. N’hésitez pas à le commander dès aujourd’hui, la livraison est offerte. En plus MediaMarkt peut reprendre votre ancien appareil gratuitement.