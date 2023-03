Faites le choix de l’expertise Dyson et bénéficiez de 17% de remise sur l’aspirateur Big Ball Multifloor 2 avec Krëfel !

Faites le choix de l’expertise Dyson avec l’aspirateur Big Ball Multifloor 2

Aujourd’hui, de nombreuses marques proposent des aspirateurs traineaux sans sac. Le précurseur reste néanmoins Dyson. C’est la première marque d’aspirateur à avoir proposé la technologie sans sac. Elle reste encore aujourd’hui numéro 1 dans le domaine. Si vous ne deviez choisir qu’un modèle, orientez-vous vers l’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2. Grâce à sa puissante technologie cyclonique de 600W et à son bac à poussière de 1,5 litres, il va vous faciliter le ménage. Il est très efficace sur tous les types de sols : parquets, carrelages, béton ciré, moquettes et tapis. Très pratique, sa brosse à pneumatique s’ajuste automatiquement pour s’adapter à tous les sols. Avec l’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2, oubliez les brosses à changer en cours d’aspiration ! Vous gagnez alors du temps et de l’énergie. Sa poignée articulée pivote dans 3 directions et s’articule à 360° pour un meilleur contrôle et une aspiration facilitée. Enfin, contrairement aux aspirateurs classiques, l’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 se redresse automatiquement lorsqu’il bascule, pour un nettoyage sans tracas. Puissant, pratique et facile à manipuler, l’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 est aussi très hygiénique. Il dispose d’un filtre HEPA composés de 28 cyclones empilés sur 2 rangées. Ils capturent toutes les poussières, y compris les allergènes et les particules microscopiques. Avec lui, votre maison est propre et saine pour longtemps.

Économisez 50 € sur l’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 avec Krëfel

L’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 est l’allié idéal pour chasser toutes les poussières dans votre intérieur. Grâce à son tube télescopique et à son cordon de 6,63 mètres, il vous offre une large portée d’action de 10,49m. L’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 est vraiment pratique et se manipule très facilement. De quoi vous faire aimer les aspirateurs traîneaux ! Habituellement vendu 299 €, Krëfel propose actuellement l’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 à 249 €, soit 17% de remise. C’est un excellent prix pour un aspirateur de cette qualité. Vous avez jusqu’au 2 avril pour profiter de cette offre exceptionnelle. Un conseil, profitez-en vite. Si vous commandez avant 22h, Krëfel vous livre gratuitement le lendemain.