Offrez-vous la qualité Bose à moins de 200 € en profitant de 36% de remise sur les écouteurs sans fil Quiet Comfort avec Amazon

Profitez de l’expertise Bose avec les écouteurs sans fil Quiet Comfort

On ne présente plus Bose. Son expertise est reconnue sur le marché des enceintes, haut-parleurs et casques audio. Avec ses écouteurs sans fil Quiet Comfort, Bose vous propose une expérience sonore immersive de haute qualité. Parce que pour Bose, un meilleur son passe par un meilleur silence, il a conçu les écouteurs sans fil Quiet Comfort avec une technologie de réduction de bruit ultra-performante Bose Acoustic Noise Cancelling. Elle est couplée à un son de haute qualité, à des embouts StayHear Max qui bloquent les bruits de façon passive, et à des microphones dissimulés qui traitent les sons autours de vous et produisent un signal opposé afin d’annuler les bruits indésirables. Résultat ? Avec les écouteurs sans fil Quiet Comfort vous êtes plongé à 100% dans votre musique ou votre podcast. Si vous ne souhaitez pas être immergé dans votre contenu, il vous suffit d’appuyer 2 fois sur l’écouteur gauche pour passer en mode Aware et entendre les bruits ambiants. Les écouteurs sans fil Quiet Comfort se contrôlent très facilement. Il suffit d’appuyer 2 fois sur l’écouteur droit pour mettre en pause, écouter de la musique, prendre un appel ou raccrocher. Un simple glissement de doigt permet de régler le volume sonore. Les écouteurs sans fil Quiet Comfort Bose sont conçus pour être confortables tout au long de la journée. Son ailette allongée répartie le contact des écouteurs sur une grande surface réduisant ainsi la pression sur les parties les plus sensibles de votre oreille. Enfin, sa batterie Lithium-ion vous offre jusqu’à 6 heures d’écoute en une charge, et jusqu’à 12 heures de plus si vous les rangez dans leur étui de chargement.

Des écouteurs sans fil Bose à moins de 200 € ? C’est possible avec Amazon

Les écouteurs sans fil Quiet Comfort Bose offrent un son de haute qualité. Ils sont également très pratiques. Grâce au Bluetooth 5.1, ils disposent d’une portée de 9 mètres. C’est parfait pour bouger dans votre maison ou faire du sport sans interrompre votre musique. Ils sont compatibles avec tous les smartphones, tablettes et ordinateurs. Habituellement vendus 279,95 €, les écouteurs sans fil Quiet Comfort Bose sont actuellement au prix canon de 179,99 € avec Amazon, soit 36% de remise. Profitez-en vite ! En plus, Amazon vous propose le paiement en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 45 €.