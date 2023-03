Bon plan Dyson : offrez-vous l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute 50 euros moins cher en ce moment avec MediaMarkt

Simplifiez-vous le ménage avec le Dyson V8 Absolute

Dites adieu à votre aspirateur balai et offrez-vous un aspirateur balai sans fil Dyson V8 Absolute. Avec lui, passer l’aspirateur devient presque un plaisir. Polyvalent et très pratique, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est l’outil idéal pour faire la chasse à la poussière dans tous les recoins de la maison, du sol au plafond en passant par les murs, les rideaux, les canapés et même les sièges auto. Il est doté de 2 modes d’aspiration, normal et intensif. Cela lui permet d’être ultra efficace, même sur les surfaces les plus sales. Pratique avec son bras télescopique et son poids léger de 2,5 kilos, il vous permet d’atteindre les zones en hauteur avec une grande facilité. En un instant, il peut se transformer en aspirateur à main pour faire la chasse à la poussière sur vos meubles. L’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est livré avec une brosse Motorbar composée de nylon et de fibre de carbone. Elle est très efficace sur les moquettes, les tapis et les sols durs. Sa technologie anti-enchevêtrement capture les cheveux et les poils d’animaux sans les emmêler. Vous n’aurez plus à nettoyer la brosse après chaque passage. L’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est également doté d’une mini brosse, parfaite pour atteindre les espaces étroits. Quant au suceur, il traquera la poussière sur vos plinthes et dans les moindres coins. L’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est très puissant avec ses 425 Watts. Il génère une aspiration plus forte que les moteurs des aspirateurs balai comparable. Son atout majeur ? Il est doté d’un système de filtration avancé qui élimine le pollen, les acariens, les spores de moisissures et les bactéries. Avec lui, votre maison sera impeccable et saine.

Offrez-vous l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute à petit prix avec MediaMarkt

En plus d’être puissant et performant, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est très hygiénique. Son bac à poussière de 540 ml se vide très facilement d’une seule main. Il se rince à l’eau sans détergent, tout comme son filtre HEPA. Une fois nettoyé, il suffit de l’essorer et de le faire sécher pour l’utiliser à nouveau pendant des semaines. Grâce à sa puissante batterie Lithiuim-ion, il vous offre 40 minutes d’autonomie. Habituellement vendu 349 €, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est actuellement à 349 € avec MediaMarkt. Cela vous permet d’économiser 50 €. Profitez-en vite, avec MediaMarkt la livraison est gratuite.