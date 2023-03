Dyson : le prix de l’aspirateur balai V8 Origin est en chute libre sur Krëfel, ne manquez pas cette promo de folie sur ce modèle puissant et silencieux !

Quel aspirateur balai Dyson choisir ?

L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est un modèle silencieux, puissant et polyvalent. Avec lui, le nettoyage de votre intérieur devient une réelle partie de plaisir. Le V8 Origin dispose de la dernière technologie anti-colmatage de Dyson. Avec son léger poids de 2,5 kg, l’aspirateur est facilement maniable et permet d’atteindre les hauteurs sans effort. Il dispose de 2 vitesses et d’une autonomie de 40 minutes en continu avec une seule charge grâce à sa puissante batterie en Lithium-ion de 425W. Le mode turbo quant à lui vous fait profiter de 7 minutes d’aspiration intensives et fait disparaître toutes les poussières de votre intérieur. Utilisez son ramasse miettes intégré pour aspirer tous les débris sur vos meubles. Pour l’entretien, le collecteur de poussières est hygiénique et facile à vider. Le niveau sonore est également réduit, grâce à la technologie acoustique vous permettant de passer tranquillement l’aspirateur sans déranger vos colocataires. Le Dyson V8 Origin 2022 est le meilleur choix si vous cherchez un aspirateur puissant, maniable et silencieux, qui peut s'adapter à tous les types de sols et d'ameublement, avec une autonomie suffisante pour nettoyer plusieurs pièces.

L’aspirateur balai Dyson V8 Origin vendu à moins de 300 euros sur Krëfel

A l’occasion d’une promo, le V8 Origin 2022 est maintenant disponible au prix de 279 euros, soit une réduction de 50 euros par rapport au prix original de 329 euros. Une vraie bonne affaire si vous souhaitez acquérir un produit de qualité sans vous ruiner. L’aspirateur balai est livré avec des montants Motorbar™, une mini-brosse motorisée et 3 accessoires pour s’adapter à tous les types de sols et de saletés. Vous hésitez encore ? Passez faire un tour dans les avis laissés sur le produit. En effet, l’aspirateur dispose d’une excellente note de 9,6/10. Un gage de confiance pour un produit de qualité vendu à prix mini en ce moment sur Krëfel. Bonne nouvelle, vous pouvez aussi bénéficier d'un paiement en plusieurs fois et d'une livraison gratuite et le produit est couvert par une garantie de 2 ans.