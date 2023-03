Journée du sommeil : Emma Matelas prend soin de vous en vous offrant un oreiller et 50% de remise sur son matelas hybride (le plus primé en Europe)

Prenez soin de vous avec le matelas hybride d’Emma Matelas

Saviez-vous que le sommeil joue un rôle majeur sur votre santé et votre moral ? Un sommeil de mauvaise qualité peut engendrer des problèmes tels que des troubles de l’humeur, de l’hypertension, une prise de poids ou encore des maux de dos. Prendre soin de son sommeil est donc primordial pour passer de bonnes journées. Cela passe par une chambre à coucher et des draps agréables, mais aussi, et surtout pas un matelas de qualité. Depuis quelques années maintenant, Emma Matelas propose des matelas hauts de gamme dont le fameux matelas hybride à ressorts ensachés. A ce jour, c’est le matelas à ressorts ensachés le plus primé en Europe. Il a été récompensé par l’UFC Que choisir en France, par Consumentenbond aux Pays-Bas, par Which ? au Royaume-Uni. Enfin, il a été élu produit de l’année en Italie. Le matelas hybride d’Emma Matelas est composé d’une couche de ressorts Aeroflex ensachés à 5 zones et d’une technologie triple mousse : Airgcocell, viscoélastiques à mémoire de forme et HRX. L’association de la mousse et des ressorts ensachés soutient votre dos en douceur et vous offre un confort inégalé. Conçue dans une fibre unique qui régule l’humidité, la première couche du matelas hybride d’Emma Matelas régule la température de votre corps, pour des nuits toujours fraîches. Toutes ces innovations font du matelas hybride d’Emma Matelas, le matelas parfait pour prendre soin de votre santé et vous offrir un sommeil de qualité.

Matelas hybride Emma Matelas : l’allié d’un sommeil réparateur

La qualité de votre sommeil n’est pas à prendre à la légère. La journée internationale du sommeil qui a lieu le 17 mars est là pour nous le rappeler. C’est dans ce cadre qu’Emma Matelas vous offre 50% de remise sur son matelas hybride. Grâce à cette remise, le matelas hybride Emma Matelas 2 personnes 160x200cm est à 699,50 € au lieu de 1458 €. En plus, Emma Matelas vous offre un oreiller en microfibre. Pour être certain que le matelas hybride vous convient, Emma Matelas vous propose 100 nuits d’essai. Tous ses matelas sont également garantis 10 ans. Toutes les conditions sont réunies pour prendre soin de votre sommeil. N’hésitez plus !