Plus que 2 jours pour découvrir cette offre Nike et bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à - 25% sur les nouvelles collections

Membres Nike : profitez de promotions exclusives

Vous êtes fan des vêtements et accessoires Nike ? Vous êtes certainement déjà membre. Il vous reste 2 jours pour profiter d’une offre exclusive réservée aux membres Nike ! Jusqu’au 15 mars à 9h, la marque numéro 1 dans le monde vous offre une remise de -20% pour toute commande de 100 € minimum. Cette remise passe à -25% pour toute commande de 150 € minimum. C’est le bon moment pour vous équiper ou pour renouveler votre garde-robe sportswear à moindre coût. Ces remises exceptionnelles sont valables sur quasiment toutes les nouvelles collections. Leggings, sweat-shirts, pantalons de survêtement, t-shirts, vestes et sneakers, vous trouverez forcément votre bonheur sur le site ou sur l’application Nike. Pour profiter de cet avantage, c’est très facile. Vous n’avez qu’à vous connecter sur votre compte Nike, remplir votre panier et entrer le code promo SCORE3 au moment du paiement. La remise s’effectuera automatiquement lors de la validation de votre panier.

Comment devenir membre Nike ?

Vous n’êtes pas encore membre Nike ? En quelques clics, vous pouvez le devenir. Il vous suffit de créer un compte sur le site ou sur l’application Nike. C’est facile et totalement gratuit. En devenant membre Nike, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages comme les remises exceptionnelles tout au long de l’année sur toutes les collections. Vous pourrez également profiter d'entraînement gratuits sur les applications Nike Run Club ou Nike Training. Devenir membre Nike, c’est aussi l’occasion d’intégrer une communauté de sportif, de partager vos passions et vos performances et de voir leur évolution. Les membres Nike bénéficient également de la livraison et des retours gratuits sous 30 jours. En résumé, ce ne sont que des avantages ! Alors inscrivez-vous vite pour en profiter dès aujourd’hui. Nike, ce sont aussi des promotions toute l’année sur les anciennes collections. Un onglet est d’ailleurs dédié aux promotions sur le site de Nike. Actuellement, plus de 2200 produits sont concernés par ces promotions pouvant aller jusqu’à -50%. Enfin, Nike pense aux étudiants en leur offrant toute l’année 10% de remise supplémentaire. Laissez-vous tenter !