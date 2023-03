Samsung : cette machine à laver à moins de 450 € est un vrai bon plan pour vous faire économiser de l’énergie et de l’argent tout en prenant soin de votre linge !

Machine à laver Samsung, pour un linge toujours éclatant

Votre machine à laver a plus de 10 ans, essore mal et à tendance à fuir ? Un conseil, n’attendez pas qu’elle tombe en panne pour la changer. Troquer votre ancienne machine à laver pour un modèle récent vous permettra non seulement d’avoir un linge plus propre, mais aussi de faire des économies. Les machines à laver nouvelles générations proposent des programmes plus courts et plus efficaces que les anciennes machines à laver. C’est le cas de la machine à laver Samsung WW80TA046AH/EF. Classée en catégorie énergétique B, la machine à laver Samsung WW80TA046AH/EF ne consomme que 48 litres d’eau par cycle de lavage. Elle est également dotée de la technologie EcoBubble. Elle transforme le détergent en bulles qui pénètrent le linge pour éliminer efficacement la saleté, même en cycle court et à basse température. La machine à laver Samsung WW80TA046AH/EF est dotée d’un grand tambour de 8 kilos, qui vous permettra de diminuer votre nombre de machine hebdomadaire. Elle propose également 13 programmes dont le programme Hygiène Steam et le départ différé. Le programme Hygiene Steam souffle de la vapeur dans le tambour pour rafraîchir votre linge et éviter de le laver. Il est parfait pour les vêtements comme les manteaux ou les vestes. Quant au départ différé, il est très pratique pour lancer une machine la nuit, pendant les heures creuses. Très silencieuse avec un volume sonore de 65 dB, elle ne vous gênera pas, de jour comme de nuit.

La machine à laver Samsung est à moins de 500 € avec Électro Dépôt

La machine à laver Samsung WW80TA046AH/EF prend soin de votre linge. C’est aussi un lave-linge durable. Son moteur à induction directe lui offre silence mais aussi fiabilité car il n’a pas de courroie. En plus, il est très économe en énergie. La machine à laver Samsung WW80TA046AH/EF est habituellement vendue aux alentours de 600 €. Le spécialiste de l’électroménager Électro Dépôt la propose actuellement à 439,95 €. A ce prix-là, la machine à laver Samsung WW80TA046AH/EF présente un excellent rapport qualité-prix. Elle est d’ailleurs recommandée par plus de 1500 utilisateurs. Ils lui donnent 4,7 étoiles sur 5, un très bon score !