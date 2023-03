PS5 : découvrez vite comment acheter la console de Sony cette semaine en Belgique

La PS5 de nouveau disponible, une nouvelle très attendue

Les choses sont en train d’évoluer pour la PS5. Très longtemps en rupture de stock, il semblerait que l’année 2023 sera l’année du changement. C’est ce qu’avait d’ailleurs annoncé Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment en janvier dernier lors du CES de Las Vegas. Les ruptures de stocks ne vont pas s’arrêter du jour au lendemain, néanmoins, on peut déjà voir qu’elles sont de moins en moins fréquentes et que les revendeurs belges se réapprovisionnent plus rapidement qu’avant. Aujourd’hui, on peut la retrouver chez certains revendeurs belges. Attention, les exemplaires peuvent partir très vite. Les PS5 disponibles ce matin peuvent être en rupture dès cet après-midi. Un conseil, n’attendez pas pour vous la procurer.

➢ Vérifiez les stocks des principaux revendeurs belges :