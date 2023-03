Précommandez dès aujourd’hui le jeu "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" sur ce site et bénéficiez de 15% de remise !

" The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom ": une sortie très attendue

Après le jeu vidéo " Hogwarts Legacy ", la sortie de l’année 2023 est "The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom". Attendue depuis 2019, "The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom" est la suite de l’épisode “Breath of The Wild". Dans ce jeu d’action, les joueurs y retrouveront le héros Link dans ses aventures à travers les terres d’Hyrule qui l’emmèneront jusque dans les cieux. "The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom" est le nouvel opus d’une des sagas les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo. Cette aventure a démarré en 1986 et compte désormais 19 jeux officiels, tous produits par le japonais Nintendo. Le nouveau jeu vidéo "The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom" vous fera entrer dans une nouvelle histoire et découvrir un nouveau scénario extrêmement bien écrit par les créateurs Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. "The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom" vous propose également de nouvelles fonctionnalités à découvrir dès le 12 mai prochain.

Comment se procurer " The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom" en précommande ?

Il vous reste 2 mois à patienter pour pouvoir découvrir ce nouvel opus de la saga Zelda. "The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom" sera disponible exclusivement pour Nintendo Switch dès le 12 mai 2023. En attendant de pouvoir y jouer, vous pouvez déjà le précommander. Le géant du e-commerce Amazon le propose actuellement en précommande à 54,99 € au lieu de 64,99 €. Cela vous permet de bénéficier de 15% de remise. Précommandez en toute confiance. Si le prix du jeu venait à baisser d’ici le 12 mai, Amazon vous le garanti au prix le plus bas. "The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom" est le jeu vidéo à ne pas manquer. Il fait partie du trio légendaire de Nintendo, aux côtés de Super Mario et de Pokémon. Un conseil, ne tardez pas à le précommander pour bénéficier du meilleur prix, et être certain de pouvoir y jouer dès le jour de sa sortie.